Η διεθνής κοινότητα χαιρετίζει την συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων

Μετά την ανακοίνωση ότι Ισραήλ και Χαμάς κατέληξαν σε συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που βρίσκονται αιχμάλωτοι, αρκετοί ηγέτες εξέφρασαν την ελπίδα τους για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και κάλεσαν τις δύο πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση τη συμφωνία που στηρίχθηκε στην πρόταση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, η Χαμάς θα απελευθερώσει και τους 20 ζωντανούς ομήρους τις επόμενες ημέρες σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ ο ισραηλινός στρατός θα ξεκινήσει την αποχώρηση από το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας.

«Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή ως τα πρώτα βήματα προς μια Ισχυρή, Διαρκή και Αιώνια Ειρήνη», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε από την πλευρά του: «Με τη βοήθεια του Θεού θα τους φέρουμε όλους σπίτι».

Φον ντερ Λάιεν: Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την Πέμπτη τη συμφωνία για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, επαινώντας παράλληλα τις διπλωματικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 9, 2025

«Τώρα, όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν με ασφάλεια. Πρέπει να επιτευχθεί μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Η οδύνη πρέπει να τελειώσει», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στηρίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και είναι έτοιμη να συμβάλει στις προσπάθειες ανοικοδόμησης.

Μακρόν: Χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε εν μία νυκτί για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν χαιρετίζει με τη σειρά του τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

«Χαιρετίζω τη συμφωνία που επιτεύχθηκε εν μία νυκτί για την απελευθέρωση των ομήρων και την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, καθώς και τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ, καθώς και των μεσολαβητών του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, για την επίτευξη αυτού του στόχου», έγραψε στο Χ ο Γάλλος πρόεδρος.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2025



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 9, 2025

Μάλιστα, κάλεσε τις δύο πλευρές να σεβαστούν αυστηρά τους όρους.

«Η Γαλλία είναι έτοιμη να συμβάλει σε αυτόν τον στόχο. Θα το συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι με τους διεθνείς εταίρους μας», κατέληξε.

Μερτς: Αισιόδοξος για λύση εντός της εβδομάδας

Ως «ελπιδοφόρο σημάδι» και «καλή ευκαιρία» για λύση εντός της εβδομάδας περιέγραψε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

«Οι εξελίξεις στο Ισραήλ μας ενθαρρύνουν. Υπάρχει σαφώς μεγάλη πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία με την Χαμάς» έως το τέλος της εβδομάδας, δήλωσε ο κ. Μερτς και εξέφρασε την αισιοδοξία του, προειδοποίησε ωστόσο ταυτόχρονα ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και τεθεί πραγματικά σε εφαρμογή.

Γκουτέρες: Όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι κατά τρόπο αξιοπρεπή

Αρχικά, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες χαιρέτισε τη συμφωνία, καλώντας τα μέρη «να τηρήσουν πλήρως τους όρους» της.

«Όλοι οι όμηροι πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι κατά τρόπο αξιοπρεπή. Πρέπει να εξασφαλιστεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Οι μάχες πρέπει να σταματήσουν μια για πάντα (...) Τα δεινά πρέπει να τελειώσουν», ανέφερε ο κ. Γκουτέρες σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του, διαβεβαιώνοντας ότι ο ΟΗΕ είναι έτοιμος να «αυξήσει τις παραδόσεις βοήθειας με διάρκεια και με βάση αρχές» και να συμμετάσχει στην ανοικοδόμηση της Γάζας.

— António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2025



— António Guterres (@antonioguterres) October 9, 2025

Ερντογάν: Θα παρακολουθούμε στενά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η Άγκυρα θα παρακολουθεί στενά την αυστηρή εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ερντογάν ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, «ο οποίος επέδειξε την αναγκαία πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση προς την κατάπαυση του πυρός», καθώς και το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Στάρμερ: Αυτή η συμφωνία πρέπει τώρα να εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καθυστέρηση

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι χαιρετίζει τη συμφωνία για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως χωρίς καθυστέρηση.

«Χαιρετίζω την είδηση ότι επετεύχθη συμφωνία για την εφαρμογή του πρώτου σταδίου του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τη Γάζα», ανέφερε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

«Αυτή η συμφωνία πρέπει τώρα να εφαρμοστεί πλήρως, χωρίς καθυστέρηση και να συνοδευτεί από την άμεση άρση όλων των περιορισμών στη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα», πρόσθεσε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτή είναι μια στιγμή ανακούφισης κυρίως για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και τον άμαχο πληθυσμό στη Γάζα, ενώ ευχαρίστησε τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία για τις «άοκνες» διπλωματικές τους προσπάθειες.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, να τερματίσουν τον πόλεμο και να χτίσουν τα θεμέλια για ένα δίκιο και διαρκές τέλος στις συγκρούσεις και για έναν βιώσιμο δρόμο προς μια μακροπρόθεσμη ειρήνη», τόνισε.

«Η Βρετανία θα στηρίξει αυτά τα κρίσιμης σημασίας πρώτα βήματα και το επόμενο στάδιο των συνομιλιών προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου», κατέληξε ο Στάρμερ.

Κάγια Κάλας: Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την εφαρμογή της συμφωνίας

Η συμφωνία Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα αποτελεί σημαντική πρόοδο και πραγματική ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων, δήλωσε την Πέμπτη η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, χαρακτηρίζοντάς τη «μεγάλο διπλωματικό επίτευγμα».

— Kaja Kallas (@kajakallas) October 9, 2025



— Kaja Kallas (@kajakallas) October 9, 2025



— Kaja Kallas (@kajakallas) October 9, 2025

«Η ΕΕ θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει την εφαρμογή της», πρόσθεσε η Κάγια Κάλας.

Κάρνεϊ: Είμαι ανακουφισμένος που οι όμηροι σύντομα θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους

«Είμαι ανακουφισμένος που οι όμηροι σύντομα θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Καναδός πρωθυπουργός, Μαρκ Κάρνεϊ.

«Μετά από χρόνια έντονων δεινών, η ειρήνη φαίνεται επιτέλους εφικτή», είπε.

— Mark Carney (@MarkJCarney) October 9, 2025



— Mark Carney (@MarkJCarney) October 9, 2025



— Mark Carney (@MarkJCarney) October 9, 2025

«Ο Καναδάς καλεί όλα τα μέρη να εφαρμόσουν γρήγορα όλους τους συμφωνημένους όρους και να εργαστούν για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Κάρνεϊ, όπως και αρκετοί άλλοι ηγέτες, επαίνεσε το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία για τον ρόλο τους στις διαπραγματεύσεις, αλλά και τον πρόεδρο Τραμπ.

Μιλέι: Θα υπογράψω την υποψηφιότητα του Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

«Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να πω ότι θα υπογράψω την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, σε αναγνώριση της εξαιρετικής του συμβολής στη διεθνή ειρήνη», έγραψε ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι στο X.

— Javier Milei (@JMilei) October 8, 2025

«Οποιοσδήποτε άλλος ηγέτης με παρόμοια επιτεύγματα θα το είχε λάβει εδώ και πολύ καιρό», έγραψε ο φιλελεύθερος ηγέτης και σύμμαχος του Τραμπ.

Αλμπανέζε: «Ακτίνα φωτός» η συμφωνία

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «ακτίνα φωτός».

Η ανακοίνωση έφερε «ελπίδα ότι μετά από οκτώ δεκαετίες συγκρούσεων και τρομοκρατίας, μπορούμε να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο βίας και να χτίσουμε κάτι καλύτερο», είπε.

«Σήμερα ο κόσμος έχει λόγους για πραγματική ελπίδα», πρόσθεσε ο Αυστραλός ηγέτης.