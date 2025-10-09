Ο Τραμπ κοινοποίησε βίντεο με τις οικογένειες των ομήρων να τον ευχαριστούν - Ζητούν να του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης

Βίντεο με συγγενείς ομήρων στη Γάζα να τον ευχαριστούν που εξασφάλισε την ελευθερία των αγαπημένων τους προσώπων από την αιχμαλωσία της Χαμάς κοινοποίησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επίτευξη συμφωνίας για την πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων.

Παράλληλα, οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα κάλεσαν τη Δευτέρα τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ να απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον μήνα για τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των αγαπημένων τους προσώπων.

Hostage families in Washington upon receiving the news of President Trump’s announcement of an agreement that will bring all the hostages home.



Photo credit: Liri Agami and Alon Kaplun pic.twitter.com/5lZOAYcbA9 — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 9, 2025

«Από τη στιγμή της ορκωμοσίας του, [ο Τραμπ] μας έφερε φως στις πιο σκοτεινές μας στιγμές», ανέφερε το Φόρουμ, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τους δεκάδες ζωντανούς και νεκρούς ομήρους που επέστρεψαν μέσω της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

«Σας παροτρύνουμε έντονα να απονείμετε στον Πρόεδρο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης, επειδή έχει ορκιστεί ότι δεν θα ησυχάσει και δεν θα σταματήσει μέχρι να επιστρέψει και ο τελευταίος όμηρος στην πατρίδα του».

“Today, we write with hearts full of gratitude and a profound sense of momentous urgency, to urge you to award the Nobel Peace Prize to President Donald J. Trump.”



The Families of the Hostages wrote to the Norwegian Nobel Committee today, asking the committee to award President… pic.twitter.com/4wiZzuVjts — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 6, 2025

Σημειώνεται ότι, η επιστολή δεν συνιστά υποψηφιότητα του Τραμπ, καθώς το Φόρουμ δεν έχει τα προσόντα να υποβάλει υποψηφιότητες για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Στους επιλέξιμους υποψηφίους περιλαμβάνονται μέλη εθνικών κυβερνήσεων, καθηγητές πανεπιστημίων και πρώην βραβευμένοι με βραβείο Ειρήνης.