Εκεχειρία Ισραήλ - Χαμάς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του χαιρέτισε τη συμφωνία για την εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς κάνοντας λόγο για «ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα», σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της».

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Χαιρετίζω τη συμφωνία για την πρώτη φάση του σχεδίου του Προέδρου Τραμπ για τη Γάζα - ένα βήμα προς την ελπίδα και τη σταθερότητα. Όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους. Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για μια ασφαλή και ειρηνική Μέση Ανατολή και είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της»