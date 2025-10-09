ΥΠΕΞ για συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς: Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ

Το υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτησε τη συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για την εκεχειρία στη Γάζα και τους ομήρους, επισημαίνοντας πως, αν εφαρμοστεί πλήρως, θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Μάλιστα, η ανακοίνωση υπογράμμισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, «το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, μια διαρκή ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή».

Greece welcomes the historic agreement reached between Israel and Hamas on the first phase of U.S. President Trump’s Gaza peace plan, leading to a ceasefire, an increase in the delivery of humanitarian aid, and the release of all hostages. pic.twitter.com/Pgj0xBE61I — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 9, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Είναι επιτακτική ανάγκη όλα τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εάν αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική και η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, αυτή η σημαντική εξέλιξη θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου, το οποίο αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα προς μια συνολική λύση, μια διαρκή ειρήνη και την ευημερία στην περιοχή».