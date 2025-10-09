Ισραήλ: Συνεδριάζει στις 5 το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη συμφωνία με τη Χαμάς

To Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ θα συνεδριάσει στις 5 το απόγευμα για να συζητήσει τη συμφωνία πριν αυτή υποβληθεί σε ψηφοφορία στο πλήρες υπουργικό συμβούλιο, όπου αναμένεται να εγκριθεί, σύμφωνα με προηγούμενη δήλωση ισραηλινής πηγής.

Σύμφωνα με το Reuters, οι Ισραηλινοί όμηροι ενδέχεται να απελευθερωθούν το νωρίτερο το Σάββατο, σύμφωνα με σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ ο ισραηλινός στρατός αναμένεται να ολοκληρώσει το πρώτο μέρος μερικής αποχώρησής του από τον θύλακα εντός 24 ωρών από την επικύρωση της συμφωνίας, σύμφωνα με πηγή που είναι ενημερωμένη για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στις 12:00 ώρα Ισραήλ, ανέφερε η ίδια πηγή.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι επιτεύχθηκε κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για τους ομήρους στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του σχεδίου του για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Μάλιστα, η συμφωνία, εφόσον εφαρμοστεί πλήρως, θα φέρει τις δύο πλευρές πιο κοντά από κάθε προηγούμενη προσπάθεια να τερματιστεί ένας πόλεμος που εξελίχθηκε σε περιφερειακή σύγκρουση, εμπλέκοντας χώρες όπως το Ιράν, την Υεμένη και τον Λίβανο.

Ωστόσο, η συμφωνία που ανακοίνωσε ο Τραμπ αργά την Τετάρτη ήταν δεν παρείχε πολλές λεπτομέρειες, αφήνοντας πολλά ζητήματα ανοιχτά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρρευσή της, όπως έχει συμβεί σε προηγούμενες προσπάθειες ειρήνης.

«Είμαι πολύ υπερήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς έχουν υπογράψει την πρώτη φάση του Σχεδίου Ειρήνης μας», δήλωσε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. «Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν σε συμφωνημένη γραμμή, ως πρώτο βήμα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη».

Από την πλευρά το, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι με την έγκριση της πρώτης φάσης του σχεδίου «όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους», χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη «διπλωματική επιτυχία και εθνική και ηθική νίκη για το κράτος του Ισραήλ».

Η Χαμάς επιβεβαίωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ανταλλαγή ομήρων και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Παρά τις ελπίδες για τερματισμό του πολέμου, πολλά κρίσιμα ζητήματα παραμένουν ανοικτά, όπως ο χρόνος εφαρμογής, η διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας και η τύχη της Χαμάς.

Πηγή της Χαμάς δήλωσε ότι οι ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν εντός 72 ωρών από την έγκριση της συμφωνίας από την ισραηλινή κυβέρνηση, ενώ οι σοροί των ομήρων, περίπου 28, θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο για ανάκτηση από τα ερείπια της Γάζας.

Σημειώνεται ότι, ο Τραμπ ανέφερε στο Fox News ότι οι όμηροι ενδέχεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα. Ο Νετανιάχου και ο Τραμπ συνομίλησαν τηλεφωνικά και συνεχάρησαν ο ένας τον άλλον για το «ιστορικό επίτευγμα», με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να προσκαλεί τον Τραμπ να μιλήσει στο κοινοβούλιο του Ισραήλ.

Η Χαμάς είχε παραδώσει νωρίτερα τη λίστα των ομήρων που κρατούσε και των Παλαιστινίων κρατουμένων που ζητούσε να ανταλλάξει, αλλά αρνείται να συζητήσει το αίτημα του Ισραήλ για αφοπλισμό όσο παραμένουν ισραηλινά στρατεύματα.

Το επόμενο στάδιο του σχεδίου Τραμπ προβλέπει τη συμμετοχή ενός διεθνούς σώματος, με επικεφαλής τον ίδιο και τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, στη διοίκηση της Γάζας μετά τον πόλεμο.