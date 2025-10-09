Σμότριχ: Η Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε σήμερα ότι η οργάνωση της Χαμάς πρέπει να καταστραφεί μετά την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα.

Ο Σμότριχ δήλωσε ότι δεν θα ψηφίσει υπέρ μιας συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με τη Χαμάς, αλλά δεν θα φτάσει στο σημείο να απειλήσει να ρίξει την κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επίσης, έκανε λόγο για «ανάμεικτα συναισθήματα», λέγοντας ότι ενώ αισθάνεται «τεράστια χαρά» για την επικείμενη επιστροφή των ομήρων, αισθάνεται «τεράστιο φόβο για τις συνέπειες της εκκένωσης των φυλακών και της απελευθέρωσης της επόμενης γενιάς ηγετών τρομοκρατών, οι οποίοι θα κάνουν τα πάντα για να συνεχίσουν να χύνουν ποτάμια εβραϊκού αίματος, Θεός φυλάξοι».

Παράλληλα, είπε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά μετά την απελευθέρωση των ομήρων.

«Είναι τεράστια ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι αυτή δεν είναι, Θεός φυλάξοι, μια συμφωνία «όμηροι σε αντάλλαγμα για τη διακοπή του πολέμου», όπως πιστεύει και καυχιέται η Χαμάς», τόνισε, υποστηρίζοντας ότι αμέσως μετά την επιστροφή των ομήρων, το Ισραήλ πρέπει «να συνεχίσει να αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για την πραγματική εξάλειψη της Χαμάς και την πραγματική αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ώστε να μην αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ».

Εκφράστηκε επίσης κατά μιας πολιτικής διαδικασίας που στοχεύει στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους ή στη χρήση διεθνούς δύναμης για την ασφάλεια της Γάζας, δύο βασικά σημεία του 20-σημείου σχεδίου των ΗΠΑ για τη Γάζα.

«Είναι τεράστια υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επιστρέψουμε στο μονοπάτι του Όσλο, Θεός φυλάξοι, και ότι δεν θα εγκαταλείψουμε την ασφάλειά μας στα χέρια ξένων».

Οι δηλώσεις της αντιπολίτευσης

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιάιρ Λαπίντ υποστηρίζει το αίτημα του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμο να πραγματοποιήσει δημόσια ομιλία στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο κατάλληλο, πιο συμβολικό, πιο συγκινητικό από μια ομιλία του Προέδρου Trump στην Πλατεία Ομήρων με την επιστροφή των ομήρων μας. Θα ήταν μια ιστορική στιγμή. Συγχαίρω τις οικογένειες για την πρωτοβουλία», έγραψε ο Λαπίντ στο Twitter.

Ο Μπένι Γκαντζ, ηγέτης του κόμματος της αντιπολίτευσης Μπλε και Λευκό, ευχαρίστησε τόσο τον Τραμπ όσο και τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την επικείμενη απελευθέρωση των ομήρων, επαινώντας τον πρωθυπουργό για «την σημαντική και σωστή απόφαση να υιοθετήσει το σχέδιο του Προέδρου», ενώ ταυτόχρονα σημειώνει ότι «το έργο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

«Παράλληλα με τον ενθουσιασμό και τις μεγάλες προσδοκίες για την επιστροφή όλων των ομήρων», το Ισραήλ πρέπει να προετοιμαστεί στρατιωτικά για να προστατευθεί και να «εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή του πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της Χαμάς και της αποστρατιωτικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας».