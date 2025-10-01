Η καταμέτρηση έδειξε ρωγμές στην αποφασιστικότητα των Δημοκρατικών αλλά δεν πρόσφερε καμία διέξοδο. Την πρώτη ημέρα της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης οι κατηγορίες εκτοξεύονταν προς όλες τις πλευρές.

Ο Λευκός Οίκος και το Κογκρέσο απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία ώστε να παραμείνουν ανοιχτά τα προγράμματα και οι υπηρεσίες, ρίχνοντας τη χώρα σε έναν νέο κύκλο αβεβαιότητας, σύμφωνα το Associated Press.

Πρόκειται για την τρίτη φορά με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ και την πρώτη στη δεύτερη θητεία του.

Επιπτώσεις σε εργαζομένους και υπηρεσίες

Περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι τίθενται σε υποχρεωτική άδεια, ενώ κάποιοι κινδυνεύουν με απόλυση στο πλαίσιο της πολιτικής Τραμπ για «μη αναστρέψιμες» αλλαγές. Η ατζέντα απελάσεων συνεχίζεται, ενώ υπηρεσίες όπως εκπαίδευση και περιβάλλον πλήττονται.

Τα Medicare και Medicaid λειτουργούν με καθυστερήσεις, το Πεντάγωνο παραμένει σε δράση και τα μουσεία Σμιθσόνιαν θα μείνουν ανοιχτά ως τη Δευτέρα. Τα εθνικά πάρκα θεωρούνται επικίνδυνα να λειτουργήσουν με ελλιπές προσωπικό.

Αλληλοκατηγορίες και πολιτική αντιπαράθεση

Οι Δημοκρατικοί ξεκίνησαν τη σύγκρουση, απαιτώντας παράταση των επιδοτήσεων υγείας που λήγουν και προκαλούν άνοδο ασφαλίστρων. Οι Ρεπουμπλικανοί αρνούνται διαπραγματεύσεις και ενθαρρύνουν τον Τραμπ να αποφύγει συνομιλίες.

Ο πρόεδρος δημοσίευσε σατιρικό βίντεο για τους Δημοκρατικούς, προκαλώντας κατακραυγή. Σούμερ και Τζέφρις μίλησαν για «αλλοπρόσαλλη» συμπεριφορά και ζήτησαν παρέμβαση. Ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς παραδέχτηκε ότι οι πολίτες «θα υποφέρουν».

Οικονομικές συνέπειες

Η Wall Street κατέγραψε απώλειες με το άνοιγμα των αγορών, ενώ υπάρχει αβεβαιότητα αν θα δημοσιευθεί η μηνιαία έκθεση απασχόλησης. Το Γραφείο Προϋπολογισμού διέταξε σχέδια για υποχρεωτικές άδειες και πιθανές μαζικές απολύσεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής συρρίκνωσης του κράτους.

Αδιέξοδο στο Κογκρέσο

Πριν από την 1η Οκτωβρίου, οι Ρεπουμπλικανοί ενέκριναν προσωρινό νομοσχέδιο έως τον Νοέμβριο, όμως η Γερουσία το απέρριψε με 55-45. Χρειάζονται 60 ψήφοι, αλλά η συνεργασία των δύο κομμάτων απουσιάζει. Αντίστοιχο δημοκρατικό νομοσχέδιο επίσης απέτυχε. Τρεις Δημοκρατικοί γερουσιαστές ψήφισαν με τους Ρεπουμπλικανούς, δείχνοντας ρωγμές στο κόμμα.

Ο γερουσιαστής Μάικ Ράουντς πρότεινε παράταση ενός έτους στις επιδοτήσεις υγείας, ενώ ο Τζον Θουν εργάζεται για να προσελκύσει περισσότερους Δημοκρατικούς. Η βάση των Δημοκρατικών πιέζει τον Σούμερ να επιμείνει.

Ιστορικό προηγούμενων κρίσεων

Η χώρα έχει ζήσει στο παρελθόν παρατεταμένες αναστολές λειτουργίας: 35 ημέρες το 2018-2019 στην πρώτη θητεία Τραμπ για το τείχος στα σύνορα, αλλά και 16 ημέρες το 2013 επί Ομπάμα για το Obamacare.

Η νέα κρίση απειλεί να επαναλάβει την ιστορία, με άγνωστη διάρκεια και σοβαρές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες.