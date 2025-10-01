Wall Street

Θετικά πρόσημα καταγράφουν οι βασικοί δείκτες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι traders εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμα.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones Industrial κατέγραψε άνοδο 0,12%, στις 46.451,71 μονάδες, ενώ στην πράσινη πλευρά του ταμπλό βρέθηκε και ο δείκτης S&P 500 με κέρδη 0,13%, στις 6.697,09 μονάδες. Άνοδος και για τον Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας, στο +0,20% και τις 22.704,95 μονάδες.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ οδηγήθηκε σε shutdown, μετά και την αποτυχία των προσπαθειών της Γερουσίας, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, να εξασφαλίσει ένα προσωρινό νομοσχέδιο για τις δαπάνες την Τρίτη. Οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν το μέτρο, για να κωδικοποιήσουν την παράταση των φορολογικών πιστώσεων για την υγειονομική περίθαλψη, που αφορά σε εκατομμύρια Αμερικανούς.

Η χρηματιστηριακή αγορά συνήθως έχει περάσει αλώβητη από προηγούμενα shutdown της κυβέρνησης, αλλά αυτή τη φορά η κατάσταση μπορεί να είναι πιο επικίνδυνη, δεδομένων των πολλών οικονομικών παραγόντων που διαδραματίζουν ρόλο. Οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την επιβράδυνση της αγοράς εργασίας και τους κινδύνους πληθωρισμού, καθώς και για τις ιστορικά υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών και τα επίπεδα συγκέντρωσης της αγοράς.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου εκτίμησε την Τρίτη ότι το κλείσιμο θα έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση περίπου 750.000 ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Ο Τραμπ απείλησε με μόνιμες μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων στο πλαίσιο του κλεισίματος, προσθέτοντας έναν νέο οικονομικό κίνδυνο σε αυτή τη διακοπή.