Η Γερμανία δίνει 536 εκατ. ευρώ σε εγχώριες εταιρείες για παραγωγή drones

Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να παραγγείλει drones αξίας 536 εκατ. ευρώ από τις εγχώριες Helsing και Stark Defence, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επανεξοπλισμού μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι συμβάσεις για τα loitering munitions drones -αιωρούνται πάνω από μια πιθανή περιοχή επίθεσης πριν πετάξουν προς τους στόχους αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης συμφωνίας-πλαισίου αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι συμβάσεις, που περιγράφονται σε έγγραφα που έχει δει το Reuters, αναμένεται να εγκριθούν από την επιτροπή προϋπολογισμού του κάτω Σώματος του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου.

Τα drones προορίζονται αρχικά για την υποστήριξη της 45ης Ταξιαρχίας Τανκς της Γερμανίας, η οποία έχει αναπτυχθεί στη Λιθουανία.

Οι συμβάσεις με τις δύο εταιρείες θα έχουν διάρκεια επτά ετών. Η αρχική παρτίδα αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2027.