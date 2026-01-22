Η Γερμανία απελαύνει Ρωσίδα διπλωμάτη για κατασκοπεία - Τι απαντά η Μόσχα

Η Γερμανία απελαύνει ένα μέλος της διπλωματικής υπηρεσίας της Ρωσίας που είναι ύποπτο για κατασκοπεία, ανακοίνωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη, με τη Μόσχα να απαντά σε υψηλούς τόνους μετά από την απόφαση του Βερολίνου.

Το γερμανικό ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως κάλεσε για εξηγήσεις τον Ρώσο πρέσβη.

«Η γερμανική κυβέρνηση δεν ανέχεται την κατασκοπεία στη Γερμανία – ειδικά υπό το πρόσχημα του διπλωματικού καθεστώτος» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Όπως ανέφερε το Reuters, οι υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη την Ευρώπη έχουν προειδοποιήσει για την αυξανόμενη απειλή από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες που επιδιώκουν να αποτρέψουν τις δυτικές δυνάμεις από το να υποστηρίξουν την Ουκρανία ενάντια στην πλήρη εισβολή της Ρωσίας που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Το περιοδικό Spiegel ανέφερε την Πέμπτη ότι οι γερμανικές αρχές κατηγόρησαν την διπλωμάτη, την αναπληρώτρια στρατιωτική ακόλουθο της ρωσικής πρεσβείας, ότι ήταν η κύρια υπεύθυνη για μια Γερμανοουκρανή γυναίκα που συνελήφθη την Τετάρτη με την υποψία κατασκοπείας.

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές ανέφεραν την Τετάρτη ότι διέταξαν τη σύλληψη μιας γυναίκας που ταυτοποίησαν μόνο ως Ιλόνα Β.. Υποστήριξαν ότι η γυναίκα συγκέντρωνε πληροφορίες σχετικά με drones που προορίζονταν για την Ουκρανία σε πολιτικές εκδηλώσεις και μέσω της φιλίας της με πρώην υπαλλήλους του υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με δήλωση των ομοσπονδιακών εισαγγελέων, η γυναίκα διατηρούσε επαφές με τη ρωσική πρεσβεία στο Βερολίνο τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2023.

Η γυναίκα οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή την Πέμπτη, πρόσθεσαν οι εισαγγελείς.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ απάντησε στην κίνηση της Γερμανία, λέγοντας πως «οι μη φιλικές δράσεις θα λάβουν απάντηση».