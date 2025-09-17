Η Γαλλία προτείνει ανώτατο όριο στην προμήθεια βρετανικών εξαρτημάτων από το αμυντικό ταμείο της ΕΕ

Η Γαλλία πρότεινε τον περιορισμό της χρήσης βρετανικών στρατιωτικών εξαρτημάτων στο αμυντικό ταμείο της ΕΕ, αξίας 150 δισ. ευρώ, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να περιπλέξει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Βρετανίας στο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τέσσερις διπλωματικές πηγές, που μίλησαν στον Guardian, οι Γάλλοι αξιωματούχοι προτείνουν να τεθεί ανώτατο όριο 50% στην αξία των βρετανικών εξαρτημάτων που συμμετέχουν σε έργα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο για την Ασφάλεια και Δράση για την Ευρώπη (SAFE).

Το πρόγραμμα SAFE αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 800 δισ. ευρώ και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού αμυντικού δυναμικού. Η δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής της Βρετανίας άνοιξε τον Μάιο, όταν Στάρμερ και φον ντερ Λάιεν υπέγραψαν συμφωνία εταιρικής σχέσης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Χωρίς αυτή τη συμφωνία, η Βρετανία δεν θα μπορούσε να προμηθεύει περισσότερα από το 35% της αξίας των εξαρτημάτων σε οποιοδήποτε έργο χρηματοδοτούμενο από το SAFE.

Παρά τη συμφωνία, το Λονδίνο πρέπει ακόμη να διαπραγματευτεί μια τεχνική συμφωνία για να εξασφαλίσει μεγαλύτερο ρόλο για τις αμυντικές του εταιρείες, ενώ η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει περιορισμούς στη βρετανική συμμετοχή. Επιπλέον, η βρετανική κυβέρνηση πρέπει να συμφωνήσει στο αντίτιμο για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, που καλύπτει διοικητικά έξοδα.

Τα προτεινόμενα όρια συζητήθηκαν σε εσωτερικές συνεδριάσεις της ΕΕ, καθώς τα κράτη μέλη προετοιμάζουν τη διαπραγματευτική εντολή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από τις συνομιλίες με το Λονδίνο. Η πλειονότητα των κρατών μελών αντιτίθεται σε αυστηρούς περιορισμούς, προτιμώντας ευελιξία στις αμυντικές προμήθειες. Ένας διπλωμάτης χαρακτήρισε το προτεινόμενο 50% ως «την κλασική γαλλική εμμονή».

Η Γαλλία υπερασπίζεται εδώ και καιρό την ιδέα μιας αυτόνομης ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και σημειώνει ότι μετά το Brexit η Βρετανία δεν δικαιούται πλέον τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 19 κράτη μέλη θα λάβουν δάνεια SAFE, με την Πολωνία να λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσό, 43,7 δισ. ευρώ. Η Γαλλία και η Ουγγαρία θα δανειστούν από 16,2 δισ., η Ρουμανία 16,7 δισ. και η Ιταλία 14,9 δισ. ευρώ.