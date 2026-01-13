Προσωπικές δεσμεύσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να υποστηρίξει ο ίδιος τις εγγυήσεις ασφαλείας που εξετάζει η Δύση για την Ουκρανία θα ζητήσουν οι ηγέτες της G7, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν οι Financial Times την Τρίτη.

Το εν λόγω αίτημα θα τεθεί στις επαφές που θα έχουν οι ηγέτες των χωρών της Δύσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμε του Νταβός της Ελβετίας, που διεξάγεται από τις 19 έως τις 23 Ιανουαρίου.

Τις εν λόγω πιέσεις προς τον Τραμπ αναμένεται να ασκήσουν ο ηγέτες της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου, ανέφεραν οι FT.