Η Ελβετία ψήφισε την κατάργηση του φόρου επί της τεκμαρτής αξίας ενοικίου

Οι πολίτες της Ελβετίας ενέκριναν την Κυριακή την κατάργηση του φόρου επί της τεκμαρτής αξίας ενοικίου, με το 58% να ψηφίζει «υπέρ» σε δημοψήφισμα που έγινε την Κυριακή.

Πρόκειται για χρηματικό ποσό που θα μπορούσαν να κερδίσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων ενοικιάζοντας την κατοικία τους, το οποίο επί του παρόντος υπόκειται σε φορολογία. Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να αφαιρέσουν τα έξοδα συντήρησης και τους τόκους των ενυπόθηκων δανείων για να αντισταθμίσουν αυτόν τον φόρο.

Η αλλαγή αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο 2028, δημιουργώντας μια ευκαιρία για αυξημένη δραστηριότητα ανακαίνισης κατοικιών στο ενδιάμεσο διάστημα.

Οι αναλυτές εκτιμούν επί του παρόντος ότι οι ανακαινίσεις κατοικιών στην Ελβετία θα αυξηθούν κατά 1,4% έως 1,9% σε ετήσια βάση το 2026-2027, αν και αυτές οι προβλέψεις ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κίνδυνο ανοδικής τάσης μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.

Ωστόσο, ορισμένοι προβλέπουν συρρίκνωση της δραστηριότητας ανακαίνισης κατοικιών από το 2028, όταν ο φόρος θα καταργηθεί επίσημα.

Η UBS σημείωσε ότι οι εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την αναμενόμενη αύξηση των ανακαινίσεων κατοικιών, σύμφωνα με τις ευρύτερες τάσεις της αγοράς, αν και δεν δόθηκαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με την έκθεση μεταξύ νέων κατασκευών και ανακαινίσεων