Η Κομισιόν εξετάζει το κατά πόσο θα μπορούσε να «βάλει χέρι» σε επιπλέον «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας, στο πλαίσιο των νέων πιέσεων που θέλουν ασκήσουν οι Βρυξέλλες στη Μόσχα για τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται πως κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα, οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να αποφασίσουν την αξιοποίηση 140 δισ. ευρώ από ρωσικά assets ως δάνειο προς την Ουκρανία

Όπως μετέδωσε το Politico την Παρασκευή, το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται σε ένα χρηματοοικονομικό αποθετήριο με έδρα το Βέλγιο, το Euroclear. Ωστόσο, επιπλέον 25 δισεκατομμύρια ευρώ βρίσκονται σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε ολόκληρη την Ένωση, και η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ επιθυμεί να συζητήσει τη χρήση αυτών των κεφαλαίων για τη χορήγηση δανείων και στο Κίεβο.

«Θα πρέπει να εξεταστεί εάν η πρωτοβουλία για το δάνειο αποζημίωσης θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία εντός της ΕΕ», αναφέρεται σε έγγραφο το οποίο η Επιτροπή διαβίβασε στις πρωτεύουσες των κρατών μελών της ΕΕ πριν από τη συνάντηση των πρεσβευτών την Παρασκευή για το θέμα αυτό.

«Η νομική σκοπιμότητα της επέκτασης της προσέγγισης του δανείου αποζημίωσης σε τέτοια περιουσιακά στοιχεία δεν έχει αξιολογηθεί λεπτομερώς», συνεχίζει το έγγραφο. «Μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τη λήψη απόφασης για περαιτέρω μέτρα».

Το έγγραφο περιγράφει τις «αρχές σχεδιασμού» της πρωτοβουλίας για το δάνειο αποζημίωσης προς την Ουκρανία, η οποία θα συζητηθεί πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες.

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν εκτενώς την πρωτοβουλία και να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για το δάνειο. Οι αξιωματούχοι της ΕΕ αναμένουν ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί σύντομα και θα χρησιμεύσει ως βάση για περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική μηχανική που απαιτείται για την υλοποίησή του.

Οι υπουργοί Οικονομικών θα συζητήσουν το νομοσχέδιο κατά την επόμενη συνάντησή τους τον Νοέμβριο.

Άλλες αρχές σχεδιασμού περιλαμβάνουν εθνικές εγγυήσεις για το δάνειο, ένα βασικό αίτημα του Βελγίου, το οποίο φοβάται ότι η Μόσχα θα στείλει στρατό δικηγόρων για να ανακτήσει τα χρήματα που έχουν υποστεί κυρώσεις.

«Θα πρέπει να θεσπιστεί μια σταθερή δομή εγγυήσεων και ρευστότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα μπορεί πάντα να τηρεί τις υποχρεώσεις της έναντι της Euroclear», συνεχίζει το έγγραφο. «Για το σκοπό αυτό, προτείνεται η δημιουργία ενός συστήματος διμερών εγγυήσεων από τα κράτη μέλη προς την Ένωση».

Οι εγγυήσεις αυτές θα εξασφαλίζουν «πρόσβαση στην απαιτούμενη ρευστότητα όταν χρειάζεται για την ικανοποίηση οποιασδήποτε απαίτησης εγγύησης», δηλαδή για να καταστεί δυνατή η άμεση πληρωμή.