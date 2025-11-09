Η Βρετανία παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στο Βέλγιο μετά από μια σειρά εισβολών ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του, δήλωσε ο νέος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας της χώρας.

Ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον είπε στο BBC στην εκπομπή Sunday with Laura Kuenssberg ότι ο Βέλγος ομόλογός του ζήτησε βοήθεια νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και ότι εξοπλισμός και προσωπικό βρίσκονται καθ’ οδόν.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών, στο Ζάβεντεμ, αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά το βράδυ της Πέμπτης, αφού εντοπίστηκαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο. Εντοπίστηκαν επίσης και σε άλλες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατιωτικής βάσης.

Ο Σερ Ρίτσαρντ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρο αν οι εισβολές προήλθαν από τη Ρωσία, αλλά πρόσθεσε ότι είναι «πιθανό» να είχαν δοθεί εντολές από τη Μόσχα.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι (John Healey) είπε: «Καθώς οι υβριδικές απειλές αυξάνονται, η δύναμή μας βρίσκεται στις συμμαχίες μας και στην κοινή μας αποφασιστικότητα να υπερασπιστούμε, να αποτρέψουμε και να προστατεύσουμε τις κρίσιμες υποδομές και τον εναέριο χώρο μας».

Κατά πληροφορίες του BBC, μέλη της 2ης Μοίρας Προστασίας Δυνάμεων (2 Force Protection Wing) της Βασιλικής Αεροπορίας (Royal Air Force) αναμένεται να αναπτυχθούν.

Μαζί με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα βοηθήσει το Βέλγιο «παρέχοντας τον εξοπλισμό και τις δυνατότητές μας», οι οποίες, όπως είπε, ήδη αναπτύσσονται. Την Παρασκευή, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι θα υποστηρίξει το Βέλγιο με μέτρα κατά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, μετά από αίτημα των Βρυξελλών.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πίστοριους και οι βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσαν ότι υποπτεύονται τη Ρωσία, αλλά ο Βέλγος Υπουργός Άμυνας Θίο Φράνκεν (Theo Francken) έχει προηγουμένως παραδεχτεί ότι δεν υπάρχουν συνοδευτικά αποδεικτικά στοιχεία.

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον δήλωσε ότι η Ρωσία αποτελεί «την πιο επείγουσα απειλή αυτή τη στιγμή» για την Ευρώπη.

«Η παράνομη εισβολή στην Ουκρανία έχει δείξει τη βάρβαρη φύση των πολεμικών προσπαθειών της Ρωσίας», είπε στο πρόγραμμα.

Πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει σαμποτάζ και δολοφονίες στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου, και ότι ο λεγόμενος υβριδικός πόλεμος είναι ο τομέας όπου «χρειαζόμαστε να ενισχύσουμε τους εαυτούς μας».