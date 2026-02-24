Η Βουλγαρία υπόσχεται συνεχή υποστήριξη για την ανεξαρτησία της Ουκρανίας

Με τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την έναρξη του ρωσικού επιθετικού πολέμου στην Ουκρανία, το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι η χώρα αυτή θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας, για την υποστήριξη της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας εντός των διεθνών αναγνωρισμένων συνόρων της.

«Σήμερα, με την τέταρτη επέτειο από την έναρξη της πλήρους κλίμακας επίθεσης της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, τιμάμε τη βαθιά θυσία του ουκρανικού λαού στη γενναία του αυτοάμυνα και στον θαρραλέο αγώνα του να υπερασπιστεί όχι μόνο την ελευθερία μας και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε έθνους να επιλέγει το μέλλον του», τονίζει το υπουργείο.

«Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Ουκρανία έχει αντέξει τεράστιες δυσκολίες και καταστροφή, ξεπερνώντας τις καθημερινές στερήσεις και τις συστηματικές χωρίς διάκριση επιθέσεις κατά της ενέργειας, των μεταφορών και άλλων μη στρατιωτικών υποδομών της χώρας με ακλόνητη δύναμη και ηρωική επιμονή».

«Η ιστορία μας διδάσκει ότι κάθε πόλεμος στο τέλος τελειώνει με διπλωματία και σήμερα χρειαζόμαστε τη διπλωματία περισσότερο από ποτέ. Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε τη συνεχή ισχυρή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιδίωξη μιας λύσης έπειτα από διαπραγμάτευση για να τελειώσει η επίθεση», συνεχίζει το υπουργείο.

«Καθώς βρισκόμαστε στη κρίσιμη χρονική στιγμή αυτής της ζοφερής επετείου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά που τα όπλα θα σιγήσουν, επαναφέροντας μια δίκαιη, διαρκή, αξιόπιστη ειρήνη, σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, μια ειρήνη χωρίς παραχωρήσεις που ανταμείβουν την επιθετικότητα, μια ειρήνη που θα βασίζεται σε αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία και θα αποθαρρύνει οποιαδήποτε μελλοντική στρατιωτική επιθετικότητα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το υπουργείο αναφέρει επίσης ότι μια ισχυρή, ανεξάρτητη και δημοκρατική Ουκρανία είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και στην ευρύτερη ευρωατλαντική περιοχή. Η ασφάλεια και το σθένος της Ουκρανίας ενισχύουν την αρχιτεκτονική ασφαλείας και της ηπείρου μας και διατηρεί την τάξη που βασίζεται σε κανόνες, από την οποία εξαρτάται η διεθνής ειρήνη και ευημερία.

Το υπουργείο Άμυνας έχει εφοδιάσει με 13 πακέτα βοήθειας την Ουκρανία από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση.