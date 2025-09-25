Η Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών (ÖAW) έχει προσελκύσει 25 επιστημονικούς ερευνητές από ελίτ πανεπιστήμια των ΗΠΑ. «Ευχαριστούμε τον Τραμπ για αυτό το brain gain», δηλώνει ο πρόεδρος της Ακαδημίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ÖAW, στο πλαίσιο του προγράμματος APART-USA, σε τομείς όπως η χημεία, η φυσική, οι βιοεπιστήμες, ο πολιτισμός και οι ανθρωπιστικές επιστήμες, 25 επιστήμονες από πανεπιστήμια όπως το Harvard, το ΜΙΤ και το Princeton, θα λάβουν από 500.000 ευρώ ο καθένας για δύο χρόνια ως υποτροφία και θα εργαστούν σε ένα αυστριακό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα.

Το πρόγραμμα APART-USA χρηματοδοτείται κατά 70% από το Αυστριακό Ταμείο για το Μέλλον (FZÖ) και κατά 25% από τα επιστημονικά ιδρύματα που θα υποδεχθούν τους ερευνητές.

«Φέρνουν νέες ιδέες, νέες προοπτικές και διεθνή δίκτυα. Πρόκειται για μεγάλο κέρδος για τις επιστήμες στην Αυστρία», δήλωσε ο Χάιντς Φάσμαν, πρόεδρος της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών. «Ευχαριστώ τον Τραμπ για αυτό το brain gain. Η αύξηση επιστημονικού δυναμικού σημαίνει κάτι σαν επιστημονικό κέρδος», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της αυστριακής κυβέρνησης, η υπουργός Επιστημών Εύα-Μαρία Χολτσλάιτνερ, με το βλέμμα στην αντιπαράθεση του αμερικανού προέδρου με κάποια από τα μεγαλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, δήλωσε ότι «σε μια εποχή που οι πολιτικές παρεμβάσεις και οι αυταρχικές τάσεις διεισδύουν στην έρευνα και τη διδασκαλία, στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα εναντίον τους».

Ενδείξεις μειωμένου ενδιαφέροντος από διεθνείς φοιτητές

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι το brain grain της Αυστρίας έρχεται σε αντίθεση με το brain drain της Αμερικής, το οποίο ερευνητές αποδίδουν στις νέες πολιτικές Τραμπ. Συγκεκριμένα, οι μαζικές ανακλήσεις της φοιτητικής βίζας φαίνεται να είναι κάτι το οποίο μείωσε δραματικά το ενδιαφέρον για την ανώτατη εκπαίδευση στις ΗΠΑ, τόσο για το διεθνές διδακτικό προσωπικό όσο και για φοιτητές.



Η Studyportals, εταιρεία που βοηθά διεθνείς φοιτητές να βρουν πανεπιστημιακά προγράμματα παγκοσμίως, παρακολουθεί τα αιτήματα των επισκεπτών της και δημοσιεύει αναφορές για τις τάσεις αναζήτησης - τάσεις που συχνά προμηνύουν τις εγγραφές των επόμενων ετών. Στα τέλη Μαΐου, δημοσιοποίησε δεδομένα που δείχνουν ότι το ενδιαφέρον για ανώτατες σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες (σε όλους τους τομείς) έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από την κορύφωση της πανδημίας COVID-19.

Συγκεκριμένα, οι εβδομαδιαίες επισκέψεις σε σελίδες προγραμμάτων σπουδών, παρουσίασαν μείωση έως 50% από τον Ιανουάριο έως τα τέλη Απριλίου.

Κατόπιν αιτήματος του Spectrum, η Studyportals εξέτασε ειδικά τα δεδομένα για τα προγράμματα Μηχανικής. Διαπίστωσε ότι το ενδιαφέρον για αμερικανικά προπτυχιακά προγράμματα Μηχανικής μειώθηκε κατά 41% από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, ενώ το ενδιαφέρον για μεταπτυχιακά στη Μηχανική μειώθηκε κατά 36%. Στα επιμέρους πεδία της Μηχανικής, οι μεγαλύτερες πτώσεις καταγράφηκαν στην Αεροναυπηγική, στη Μηχανολογία Οχημάτων, στα Ηλεκτρονικά, στη Ναυπηγική και στη Ρομποτική.