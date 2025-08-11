Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης - «Δεν θα έχουν καμία θέση οι τρομοκράτες της Χαμάς»

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας, ο Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινή ωσότου οι Ισραηλινοί κι οι Παλαιστίνιοι να έχουν δικά τους κράτη», είπε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών (κεντροαριστερά) στον Τύπο, εξηγώντας «πως η Αυστραλία θα αναγνωρίσει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει δικό του κράτος».

Ο κ. Αλμπανέζι τόνισε εξάλλου στις δηλώσεις του σήμερα πως έλαβε διαβεβαιώσεις από την Παλαιστινιακή Αρχή ότι στο «όποιο μελλοντικό κράτος της Παλαιστίνης» δεν θα έχουν «καμιά θέση» οι «τρομοκράτες της Χαμάς».

Παρόμοια αναγγελία έκαναν πρόσφατα οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Καναδά και της Βρετανίας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας θα ζυγίσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Ωκεανίας, ο Ουίνστον Πίτερς.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κρίστοφερ Λούξον θα λάβει επίσημα την απόφασή της τον Σεπτέμβριο και θα την παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της εβδομάδας των ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξήγησε.

«Σκοπός μας είναι να ζυγίσουμε προσεκτικά το ζήτημα και κατόπιν να δράσουμε σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τα εθνικά συμφέροντα» της Νέας Ζηλανδίας, επέμεινε ο επικεφαλής της διπλωματίας της.