Χούθι: Εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων προς την Ερυθρά Θάλασσα νωρίς σήμερα το πρωί.

Σε ανάρτηση στο «X», η CENTCOM ανέφερε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από την επίθεση κατά των εμπορικών πλοίων.

Σύμφωνα με την CENTCOM «αυτή η συνεχιζόμενη κακή και απερίσκεπτη συμπεριφορά των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι απειλεί την περιφερειακή σταθερότητα και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτικών σε όλη την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

25 May Red Sea Update



At approximately 3:50 a.m. (Sanaa time) on May 25, Iranian-backed Houthis launched two anti-ship ballistic missiles (ASBM) toward the Red Sea. There were no injuries or damage reported by U.S., coalition, or commercial ships.



This continued malign and… pic.twitter.com/KMYd7vL77R