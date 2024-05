Ινδία: Τουλάχιστον 24 νεκροί, ανάμεσα τους πολλά παιδιά, από φωτιά σε λούνα παρκ

Τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο σε λούνα παρκ στην πολιτεία Γκουτζαράτ στη δυτική Ινδία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 24 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας.

Η φωτιά ξέσπασε σε πάρκο στην πόλη Ραικότ στην πολιτεία Γκουτζαράτ.

Ο επίτροπος της αστυνομίας Ραγιού Μπαργκάβα είπε ότι η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής ανασύρθηκαν 20 πτώματα.

Με τις επιχειρήσεις διάσωσης να συνεχίζονται στο σημείο στην επαρχία Ραζκότ, ο τοπικός δήμαρχος είπε στο Reuters ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί. Ένας τοπικός αξιωματούχος έκανε λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς.

Περισσότερα από 300 άτομα βρίσκονταν στον χώρο διώροφης κατασκευής όταν ξέσπασε η φωτιά είπε σε δημοσιογράφους ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής του Ραζκότ.

«Επικεντρωνόμαστε στις επιχειρήσεις διάσωσης και να σώσουμε ζωές. Θα διασφαλίσουμε ότι θα τιμωρηθούν αυστηρά εκείνοι που ευθύνονται για αυτό το περιστατικό», δήλωσε η δήμαρχος Ναγιάνα Πεχνταντίγια.

Η ταυτότητα του ιδιοκτήτη του λούνα παρκ είναι γνωστή στις αρχές και ο κ. Μπαργκάβα είπε ότι η αστυνομία θα καταθέσει δικογραφία για αμέλεια εναντίον του.



Τηλεοπτικές εικόνες έδειξαν μια τεράστια φωτιά να τυλίγει τον χώρο που παιχνιδιού και πυκνά σύννεφα καπνού στον ουρανό. Ολόκληρη η υποδομή καταστράφηκε από τις φλόγες.

Ένας αξιωματούχος σε τοπικό νοσοκομείο είπε ότι ορισμένα από τα πτώματα απανθρακώθηκαν σε βαθμό που δεν μπορεί να ταυτοποιηθούν.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έγραψε στο X, πρώην Twitter, ότι «είναι εξαιρετικά στενοχωρημένος από τη φωτιά ... στο Ράικοτ. Οι σκέψεις μου είναι με όλους εκείνους που έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Προσευχές για τους τραυματίες».

The fire tragedy in Rajkot has saddened us all. In my telephone conversation with him a short while ago, Gujarat CM Bhupendrabhai Patel Ji told me about the efforts underway to ensure all possible assistance is provided to those who have been affected. @Bhupendrapbjp