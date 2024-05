Κωνσταντινούπολη

Μια ιστορική στιγμή βιώνουν οι χιλιάδες Τούρκοι πολίτες που είναι συγκεντρωμένοι σήμερα στην Πλατεία Ταξίμ και στους γύρω δρόμους, πολλοί μεγάλης ηλικίας κρατούν τις φωτογραφίες των παιδιών τους που συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές ασφαλείας, σύμφωνα με τη Deutsche Welle.

Σήμερα είναι το χιλιοστό Σάββατο που οι μητέρες αυτών των αγνοούμενων ζητούν από τις τουρκικές αρχές να τους πουν την αλήθεια για τα παιδιά τους.

Πρόκειται για μητέρες και συγγενείς αγνοουμένων ατόμων που εξαφανίστηκαν ενώ βρίσκονταν στα χέρια των αρχών ασφαλείας κατά τις δεκαετίες 1980 και 1990 ιδιαίτερα στις κουρδικές περιοχές. Αίτημα των μητέρων να λογοδοτήσουν οι τουρκικές αρχές για εξαναγκαστικές εξαφανίσεις των παιδιών τους.

.@amnesty stands in solidarity with the Saturday Mothers/People 🌹 movement in Istanbul for the 1000th vigil for truth and justice for their loved ones who were subjected to enforced disappearances and killings in the 1980s and 1990s pic.twitter.com/0wz2gw1TsQ