Ερντογάν: Θα συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση, μέσω εμπορίου και διπλωματίας, στο Ισραήλ

«Η Άγκυρα θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Ισραήλ μέσω του εμπορίου και της διπλωματίας έως ότου η κυβέρνηση Νετανιάχου σταματήσει τις σφαγές της στη Γάζα» διαμήνυσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων.

«Στεκόμαστε στο πλευρό της επιχειρηματικής κοινότητας για τη διακοπή του εμπορίου προς το Ισραήλ». πρόσθεσε, στον απόηχο της απόφασης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης (ICJ) για τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στη Ράφα.

Ο Ερντογάν έθεσε και εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους όσον αφορά τον πληθωρισμό, που «έτρεξε» με ρυθμό 68,5% τον Μάρτιο, λέγοντας ότι είναι το κύριο πρόβλημα της οικονομίας.

«Η οικονομική προτεραιότητα της Τουρκίας είναι να μειώσει τον πληθωρισμό σε μονοψήφιο αριθμό για μόνιμη ανακούφιση, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα για τη βελτίωση της ευημερίας του έθνους» δήλωσε σύμφωνα με το Anadolu.

«Με ρυθμό ανάπτυξης 4,5%, η Τουρκία κατατάσσεται 1η στην Ευρώπη, 2η στις χώρες του ΟΟΣΑ, 4η στην G20» υποστήριξε ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας πως «ως ιστορικό επίτευγμα για την Τουρκία, οι εξαγωγές ξεπέρασαν τα 255 δισεκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας το ρεκόρ των 257,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Απρίλιο».

«Ας μην εγκαταλείψουμε την πρόοδο προς τους στόχους μας. Ας μην ακούμε τους εμπόρους της καταστροφής» σημείωσε ο Ερντογάν.

