Χονγκ Κονγκ: Το δικαστήριο απορρίπτει το αίτημα γνωστής ακτιβίστριας για τερματισμό δίκης περί ανατροπής του κράτους

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ απέρριψε τη Δευτέρα την αίτηση της ακτιβίστριας υπέρ της δημοκρατίας Τσόου Χανγκ-Τουνγκ για τον τερματισμό της δίκης περί ανατροπής του κράτους, στην οποία εμπλέκεται η ίδια και άλλα στελέχη μιας ομάδας που παλαιότερα οργάνωναν εκδηλώσεις μνήμης για τη σφαγή στην πλατεία Τιενανμέν.

Η Τσόου, 40 ετών, πρώην αντιπρόεδρος της πλέον διαλυμένης «Συμμαχίας του Χονγκ Κονγκ για τη Στήριξη των Πατριωτικών Δημοκρατικών Κινημάτων της Κίνας», καθώς και οι πρώην ηγέτες Λι Τσεουκ-Γιαν και Άλμπερτ Χο, αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 10 ετών για «υποκίνηση ανατροπής της κρατικής εξουσίας» βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας που επέβαλε το Πεκίνο.

Οι εισαγγελικές αρχές κατηγορούν τους τρεις ότι, μεταξύ Ιουλίου 2020 και Σεπτεμβρίου 2021, «υποκίνησαν άλλους να οργανώσουν, να σχεδιάσουν ή να συμμετάσχουν σε ενέργειες παράνομων μέσων με σκοπό την ανατροπή της κρατικής εξουσίας».

Η Τσόου, που υπερασπίστηκε τον εαυτό της, δήλωσε ότι δεν κατανοεί ποια είναι αυτά τα «παράνομα μέσα». Ο εισαγγελέας Νεντ Λάι εξήγησε ότι ο όρος αναφέρεται σε οποιονδήποτε τρόπο δράσης που στοχεύει στον τερματισμό της ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος, κάτι που θεωρείται αντισυνταγματικό βάσει του Προοιμίου και του Άρθρου 1 του κινεζικού Συντάγματος.

Η Τσόου υποστήριξε ότι η «ανατροπή του μονοκομματικού καθεστώτος» μπορεί να είναι στόχος ή αποτέλεσμα, αλλά όχι «μέσο», και ότι οι κατηγορίες είναι ασαφείς και γενικόλογες, δημιουργώντας ένα «έγκλημα-παγίδα» που καθιστά τη δίκη άδικη.

Ο δικαστής Άλεξ Λι σημείωσε ότι οι κατηγορίες της εισαγγελίας είναι «ευρέως ορισμένες», προσθέτοντας: «Ουσιαστικά, κάθε προσπάθεια να τερματιστεί η μονοκομματική εξουσία θεωρείται αντισυνταγματική. Αυτή είναι η θέση τους».

Το δικαστήριο απέρριψε τελικά την αίτηση της Τσόου και θα ανακοινώσει το πλήρες σκεπτικό της απόφασης μία ημέρα πριν την έναρξη της δίκης, στις 22 Ιανουαρίου.

Η Συμμαχία που ηγείτο η Τσόου είχε επί δεκαετίες διοργανώσει τις ετήσιες τελετές μνήμης για τα γεγονότα της Τιενανμέν το 1989. Από το 2020, με την εφαρμογή του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, οι αρχές του Χονγκ Κονγκ έχουν ουσιαστικά απαγορεύσει κάθε δημόσια εκδήλωση για την επέτειο.

Η Τσόου και ο Λι Τσεουκ-Γιαν δήλωσαν ότι θα δηλώσουν αθώοι, ενώ ο Άλμπερτ Χο έχει δηλώσει ότι θα αλλάξει την αρχική του στάση και θα ομολογήσει την ενοχή του.

Ο εκπρόσωπος της Διεθνούς Αμνηστίας, Φερνάντο Τσεουνγκ, κατήγγειλε ότι «η απόφαση αυτή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως οι αρχές του Χονγκ Κονγκ εργαλειοποιούν τον αόριστο όρο της “εθνικής ασφάλειας” για να καταπνίγουν την ελευθερία της έκφρασης».