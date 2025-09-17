Χήρα Ναβάλνι: Οι εξετάσεις αποδεικνύουν ότι ο σύζυγός μου δηλητηριάστηκε

Η Γιούλια Ναβάλναγια, σύζυγος του εκλιπόντος ηγέτη της Ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, δήλωσε ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις σε βιολογικά δείγματα που ελήφθησαν από τον σύζυγό της στο εξωτερικό έδειξαν ότι δηλητηριάστηκε.

Ο 47χρονος Ναβάλνι πέθανε ξαφνικά στις 16 Φεβρουαρίου 2024, σε ρωσική φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο, στερώντας την αντιπολίτευση από τον πιο χαρισματικό και δημοφιλή ηγέτη της.

Η Ναβάλναγια έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία ότι τον σκότωσε, έναν ισχυρισμό που το Κρεμλίνο απορρίπτει ως ανοησία.

Η χήρα του Ναβάλνι δημοσίευσε ένα βίντεο στο X στο οποίο είπε ότι βιολογικό υλικό από τον Ναβάλνι εισήχθη λαθραία στο εξωτερικό το 2024 και ότι δύο εργαστήρια εξέτασαν το υλικό.

«Αυτά τα εργαστήρια σε δύο διαφορετικές χώρες κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα: Ο Αλεξέι σκοτώθηκε. Πιο συγκεκριμένα, δηλητηριάστηκε», είπε η Ναβάλναγια και απαίτησε από τα εργαστήρια να δημοσιεύσουν τα ευρήματά τους σχετικά με αυτό που αποκάλεσε «άβολη αλήθεια», αν και δεν διευκρίνισε ποιο δηλητήριο βρήκαν τα εργαστήρια.

Πέρυσι, η Ναβάλναγια απέρριψε πληροφορίες από Ρώσους ερευνητές ότι ο Ναβάλνι πέθανε από «συνδυασμό ασθενειών».

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί πως οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν διαπιστώσει ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν διέταξε τη δολοφονία του Ναβάλνι, σύμφωνα με το AP και την Wall Street Journal.