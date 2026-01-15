Reuters, FT, WSJ

Τα επόμενα βήματα απέναντι στη βίαιη καταστολή του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν, που έχει αφήσει στο πέρασμά της περισσότερους από 3.400 επιβεβαιωμένους νεκρούς, εξετάζουν οι ΗΠΑ. Κι ενώ όλα έδειχναν πως η Ουάσιγκτον ήταν έτοιμη να πραγματοποιήσει την απειλή της, οι αραβικές χώρες φαίνεται πως έπεισαν τελικά τον Ντόναλντ Τραμπ να μην επιτεθεί, αλλά να προχωρήσει στην επιβολή ενός νέου «πακέτου» κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο στοιχεία της οργάνωσης IRH, τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περίπου 10.000 συνελήφθησαν τις τελευταίες ημέρες.

Λίγο μετά τις 20:30 ώρα Ελλάδας, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι συνολικά 800 εκτελέσεις κρατουμένων που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν χθες, Τετάρτη, στο Ιράν, έχουν πλέον «παγώσει».

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι «ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του παρακολουθούν στενά την κατάσταση και όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ είπε ότι ο Τραμπ και η ομάδα του έχουν προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» αν συνεχιστούν οι δολοφονίες που συνδέονται με την καταστολή.

Αποκλιμάκωση... προς το παρόν

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, τις τελευταίες ώρες παρατηρείται μια εικόνα αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, κι ενώ ήδη η γενικευμένη εξέγερση των Ιρανών πολιτών κατά των μουλάδων διανύει την Τρίτη εβδομάδα της.

Νωρίτερα την Τετάρτη αμερικανικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως όπως η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, το Κατάρ, το Ομάν και η Αίγυπτος παρότρυναν την κυβέρνηση του Τραμπ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, προειδοποιώντας για τις πιθανές ζημίες που θα υποστούν οι γείτονες του Ιράν σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης κατά του ιρανικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Η κατάσταση έχει ηρεμήσει προς το παρόν», δήλωσε ένας Άραβας αξιωματούχος. «Οι ΗΠΑ δίνουν χρόνο για συνομιλίες με το Ιράν και για να δουν πού θα καταλήξουν».

Η επικοινωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ισλαμικής Δημοκρατίας επέτρεψε στους ιρανικούς αξιωματούχους να διαβεβαιώσουν τον Τραμπ ότι δεν θα γίνουν εκτελέσεις διαδηλωτών και ότι ο αριθμός των νεκρών δεν είναι τόσο υψηλός όσο αναφέρθηκε εκτός της χώρας. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι αυξάνονται οι ελπίδες ότι η επικοινωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία εν μέρει μπορεί να έχει υποβοηθηθεί από τρίτους, όπως η Ρωσία ή το Ομάν, θα μπορούσε να εξελιχθεί σε περαιτέρω συνομιλίες τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, πάντως, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln κατευθύνεται προς την περιοχή, σύμφωνα με έναν διπλωμάτη και την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων του Όλι Μπάλιντζερ, λέκτορα γεωπληροφορικής στο University College London.

Δεν είναι σαφές αν η φαινομενική ανάπτυξη δυνάμεων αποτελεί προοίμιο για επίθεση ή έχει ως στόχο να προκαλέσει σύγχυση στο Ιράν, ανέφεραν διπλωμάτες. Ενώ οι ΗΠΑ σταθμίζουν την αποτελεσματικότητα πιθανών επιθέσεων, οι στρατιωτικές επιλογές παραμένουν στο τραπέζι. «Ο Τραμπ είναι έτοιμος να πατήσει τη σκανδάλη και να ισχυριστεί ότι η αποκλιμάκωση είναι μπλόφα» ανέφερε μια από τις πηγές των FT.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελε ένα «γρήγορο, καθορισμένο αποτέλεσμα», όπως αυτό που πέτυχε με τη στρατιωτική του επέμβαση στη Βενεζουέλα. Οι αναταραχές στο Ιράν και η ανανεωμένη πιθανότητα επέμβασης των ΗΠΑ έχουν ωθήσει τις χώρες της περιοχής να δημιουργήσουν στενότερες αμυντικές σχέσεις.\

Από την πλευρά της, η Wall Street Journal επικαλέστηκε την Πέμπτη συνεργάτες του Τραμπ που σημείωσαν πως ο Αμερικανός πρόεδρος «έλαβε ενημέρωση για το ότι μια μεγάλη επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν είναι απίθανο να ανατρέψει το καθεστώς και θα μπορούσε να προκαλέσει έναν ευρύτερο πόλεμο, οπότε περιμένει να δει πώς θα χειριστεί η Τεχεράνη τις διαδηλώσεις, προτού αποφασίσει» (ο Τραμπ).

Η WSJ συμπληρώνει ότι από την Ουάσινγκτον αναφέρουν ότι μια μεγάλη επίθεση θα απαιτούσε την παρουσία περισσότερων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή για την προστασία των στρατευμάτων και των συμμάχων όπως το Ισραήλ, ενώ μικρότερες επιθέσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν συμβολικά τους διαδηλωτές, αλλά δεν θα άλλαζαν σημαντικά τη μεγάλη εικόνα στο πεδίο

«Ο Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση, αλλά διέταξε να είναι έτοιμα τα στρατιωτικά μέσα» ανέφερε η WSJ.

Νέες κυρώσεις ΗΠΑ στο Ιράν εν μέσω βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων από τους μουλάδες

Εντωμεταξύ, οι ΗΠΑ επέβαλαν την Πέμπτη κυρώσεις σε πέντε Ιρανούς αξιωματούχους που κατηγορούνται ότι βρίσκονται πίσω από την καταστολή των διαδηλώσεων και προειδοποίησαν ότι παρακολουθούν τα κεφάλαια των Ιρανών ηγετών που μεταφέρονται σε τράπεζες σε όλο τον κόσμο, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει την πίεση προς την Τεχεράνη.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ σε δήλωσή του ανέφερε ότι επέβαλε κυρώσεις στον Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, καθώς και στους διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης και των δυνάμεων επιβολής του νόμου, κατηγορώντας τους ότι είναι οι αρχιτέκτονες της καταστολής.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε βίντεο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη δήλωσε ότι το μήνυμα της Ουάσιγκτον προς τους ηγέτες του Ιράν είναι σαφές: «Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ γνωρίζει ότι, όπως οι αρουραίοι σε ένα βυθιζόμενο πλοίο, μεταφέρετε απεγνωσμένα κεφάλαια που έχουν κλαπεί από ιρανικές οικογένειες σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Να είστε βέβαιοι ότι θα τα εντοπίσουμε και θα εντοπίσουμε και εσάς».

«Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος, αν επιλέξετε να μας ακολουθήσετε. Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, σταματήστε τη βία και σταθείτε στο πλευρό του λαού του Ιράν».

Οι αναταραχές στο Ιράν ξεκίνησαν με διαμαρτυρίες για την άνοδο των τιμών, πριν μετατραπούν σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το κληρικό κατεστημένο από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου το κληρικό κατεστημένο έχει καταστείλει σκληρά τις διαταραχές σε ολόκληρη τη χώρα από τις 28 Δεκεμβρίου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σθεναρά τον ιρανικό λαό στο αίτημά του για ελευθερία και δικαιοσύνη», δήλωσε ο Μπέσεντ.

«Το Υπουργείο Οικονομικών θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να στοχεύσει όσους ευθύνονται για την τυραννική καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το καθεστώς».

Το υπουργείο Οικονομικών επέβαλε επίσης κυρώσεις σε 18 άτομα που κατηγορεί για συμμετοχή στο ξέπλυμα εσόδων από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και πετροχημικών σε ξένες αγορές, ως μέρος των δικτύων «σκιώδους τραπεζικής» των ιρανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις.

Χωρίς Internet εδώ και μία εβδομάδα το Ιράν

H διακοπή του Internet που επιβλήθηκε την 8η Ιανουαρίου στο Ιράν, το οποίο βρέθηκε εν μέσω ενός ογκώδους κινήματος αμφισβήτησης προτού οι αρχές το καταστείλουν βίαια, διαρκεί ήδη μία εβδομάδα, ανακοίνωσε την Πέμπτη η μη κυβερνητική οργάνωση παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks.

«Πριν από ακριβώς μία εβδομάδα, το Ιράν βυθίστηκε στο ψηφιακό σκοτάδι, όταν οι αρχές του μπλόκαραν το Internet σε ολόκληρη τη χώρα», γράφει η ΜΚΟ στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το ψηφιακό μπλακάουτ στοχεύει να αποκρύψει το πραγματικό εύρος της καταστολής.