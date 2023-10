Πόλεμος στο Ισραήλ

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η οργάνωση δεν θα επηρεαστεί από τις εκκλήσεις να μείνει στο περιθώριο της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, λέγοντας ότι το κόμμα είναι «απολύτως έτοιμο» να συμβάλει στις μάχες.

«Οι παρασκηνιακές κλήσεις που μάς έχουν γίνει από μεγάλες δυνάμεις, αραβικές χώρες, απεσταλμένους των Ηνωμένων Εθνών, που μας λένε άμεσα και έμμεσα να μην αναμιχθούμε, δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα», δήλωσε στους υποστηρικτές του που συγκεντρώθηκαν στο νότιο προάστιο της Βηρυτού.

«Η Χεζμπολάχ γνωρίζει πολύ καλά τα καθήκοντά της. Είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι, πλήρως έτοιμοι, και παρακολουθούμε τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό», δήλωσε ο Κασέμ.

Η οργάνωση έχει ήδη συγκρουστεί με το Ισραήλ στην άλλη πλευρά των λιβανικών συνόρων πολλές φορές την περασμένη εβδομάδα, μετά την επίθεση της παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς εναντίον ισραηλινών πόλεων και τους βομβαρδισμούς αντιποίνων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Όμως πηγές λένε ότι η Χεζμπολάχ έχει σχεδιάσει τις κινήσεις της μέχρι στιγμής να είναι περιορισμένης έκτασης, αποτρέποντας μια μεγάλη εξάπλωση στο Λίβανο και κρατώντας παράλληλα τις ισραηλινές δυνάμεις απασχολημένες.

Ο Κασέμ είναι ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χεζμπολάχ που μιλάει δημόσια για τη βία. Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Σαγίντ Χασάν Νασράλα δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις εξελίξεις.

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει μετά την εντολή μετακίνησης 1,1 εκατ. πληθυσμού από τη βόρεια Γάζα στη νότια εντός των επόμενων 24 ωρών που έδωσε ο Ισραηλινός στρατός.

«Οι επικεφαλής των ομάδων του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα ενημερώθηκαν την Πέμπτη από τους αξιωματικούς-συνδέσμους τους στον ισραηλινό στρατό ότι όλος ο πληθυσμός στη βόρεια Γάζα θα πρέπει να εκκενωθεί προς τη νότια Γάζα εντός 24 ωρών, σύμφωνα με τον Stephane Dujarric, εκπρόσωπο του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ», όπως μεταδίδει το Reuters.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH

«Δεν θα επιτραπεί να επιστρέψετε στην πόλη της Γάζας παρά με νεότερο ανακοινωθέν», πρόσθεσε ο στρατός που διεμήνυσε πως η πόλη θα μετατραπεί σε πεδίο στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας τις επόμενες ημέρες.

Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός διεμήνυσε στους πολίτες της Λωρίδας της Γάζας να μην πλησιάζουν τον «φράκτη» –το τείχος– που χωρίζει τον μικρό παλαιστινιακό θύλακα από την ισραηλινή επικράτεια.

«Πολίτες της πόλης της Γάζας, εκκενώστε προς τον νότο για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των οικογενειών σας και κρατήστε αποστάσεις από τους τρομοκράτες της Χαμάς που σας χρησιμοποιούν ως ανθρώπινες ασπίδες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς στη Γάζα κάλεσε σήμερα τους κατοίκους να αγνοήσουν την προειδοποίηση του Ισραήλ να μετακινηθεί ολόκληρος ο πληθυσμός του βόρειου τμήματος της Λωρίδας προς νότιες περιοχές.

Ο Σαλάμα Μαρούφ, επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Χαμάς στη Γάζα, δήλωσε πως η προειδοποίηση για απομάκρυνση του πληθυσμού είναι μια απόπειρα του Ισραήλ «να μεταδώσει και να περάσει ψευδή προπαγάνδα, με στόχο να σπείρει σύγχυση μεταξύ των κατοίκων και να βλάψει την συνοχή του εσωτερικού μετώπου μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Καλούμε τους πολίτες μας να μην ασχοληθούν μ' αυτές τις απόπειρες, που εντάσονται στο πλαίσιο του ψυχολογικού πολέμου».

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Γκιλάντ Ερντάν, χαρακτήρισε «ντροπή» την αντίδραση του διεθνούς οργανισμού στη διαταγή του ισραηλινού στρατού να φύγουν εντός 24 ωρών προς νότο όσοι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας ζουν βόρεια της κοινότητας Ουάντι Γάζα, κατηγορώντας τις υπηρεσίες του ότι «για χρόνια κάνουν τα στραβά μάτια» στη χρήση του άμαχου πληθυσμού ως ασπίδας και πολιτικών υποδομών για αποθήκευση όπλων.

«Αντί να σταθεί στο πλευρό του Ισραήλ πολίτες του οποίου σφαγιάστηκαν από τη Χαμάς και παρ’ όλ’ αυτά προσπαθεί να αποτρέψει το να πάθουν κακό άμαχοι, (ο ΟΗΕ) του κάνει κήρυγμα», πρόσθεσε ο πρεσβευτής.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ενημέρωσε το πρωί της Παρασκευής ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας επλήγησαν 750 "στόχοι" στη Γάζα, "συμπεριλαμβανομένων υπόγειων τρομοκρατικών σηράγγων της Χαμάς, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και θέσεων, κατοικιών ανώτερων τρομοκρατικών στελεχών που χρησιμοποιούνται ως στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, αποθήκες αποθήκευσης όπλων, αίθουσες επικοινωνιών και στοχευμένων ανώτερων τρομοκρατικών στελεχών".

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έχει ρίξει 6.000 βόμβες στη Γάζα από το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη. «Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα επιτέθηκαν σε μια σειρά τρομοκρατικών στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Μέχρι στιγμής, η IAF έχει ρίξει περίπου 6.000 βόμβες εναντίον στόχων της Χαμάς», ανέφερε η IAF στο X. Από τις επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 1.500 Παλαιστίνιοι, το ένα τρίτο από αυτούς παιδιά, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Έχουν τραυματιστεί 66.000 άτομα.

15:50 Ρ. Σούνακ: «Απεχθής» αύξηση σε περιστατικά αντισημιτισμού μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Η Βρετανία είναι ευθυγραμμισμένη με την άποψη των ΗΠΑ ότι το Ισραήλ θα πρέπει λάβει μέτρα προφύλαξης για την προστασία των αμάχων στη Γάζα, αφού ο ισραηλινός στρατός ζήτησε πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι να μετακινηθούν μέσα σε 24 ώρες.



«Είμαι ευθυγραμμισμένος με αυτό που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και ο (Αμερικανός) πρόεδρος έχουν πει ότι, φυσικά, το Ισραήλ θα πρέπει να λάβει κάθε δυνατό μέτρο προφύλαξης για να προστατεύσει τους αμάχους, ενώ ασκούν τη νόμιμη ικανότητά τους να υπερασπίζονται τον εαυτό τους», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, σε δημοσιογράφους σήμερα, Παρασκευή, ερωτηθείς για τις ενέργειες του Ισραήλ, όπως αναφέρει το Reuters.

15:45 Πεκίνο: Καρέ - καρέ η στιγμή που ο Ισραηλινός διπλωμάτης μαχαιρώνεται στη μέση του δρόμου



Το γύρο του Διαδικτύου κάνει το βίντεο που από την επίθεση που σημειώθηκε στο κέντρο του Πεκίνου, όταν ένας άγνωστος άντρας επιτέθηκε και μαχαίρωσε έναν Ισραηλινό διπλωμάτη σε κοινή θέα.

Στο βίντεο, διακρίνεται ο δράστης να παλεύει με το θύμα και να το ρίχνει στο οδόστρωμα, πριν το μαχαιρώσει, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

15:43 Γερμανία: Οι δυνάμεις ασφαλείας προειδοποιούν για κύμα αντισημιτικών εκδηλώσεων

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ) αναμένει κύμα αντισημιτικών διαδηλώσεων στη Γερμανία, ενώ δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν επιθέσεις εναντίον εβραϊκών θεσμών. Η κυβέρνηση προειδοποιεί και για αντισημιτικές εκδηλώσεις στα σχολεία.

15:40 Έγγραφα και χάρτες μαρτυρούν σχεδιασμό διετίας για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Χάρτες και έγγραφα σε σαφείς εντολές και οδηγίες τα οποία βρέθηκαν επάνω σε νεκρούς τρομοκράτες της Χαμάς καταδεικνύουν ότι η επίθεση στο Ισραήλ ήταν «καλοσχεδιασμένη επιχείρηση», όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Wall Street Journal», με το δημοσίευμά της να αποτελεί ένα ακόμη για το πώς η Χαμάς σχεδίασε την επίθεση στο νότιο Ισραήλ. Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων, Ρίτσαρντ Χεχτ, επισημαίνει ότι εξετάζονται χάρτες και έγγραφα που βρέθηκαν σε άψυχα μέλη της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς.

15:25 Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ

Σειρήνες προειδοποίησης για εισερχόμενες ρουκέτες ηχούν σήμερα, Παρασκευή, το μεσημέρι σε πολλές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ.

15:11 Ο ισραηλινός στρατός έριξε φυλλάδια με τα οποία ζητεί από τους κατοίκους της Γάζας να απομακρυνθούν

Ο ισραηλινός στρατός έριξε σήμερα φυλλάδια στη Γάζα στα οποία ζητεί από τους κατοίκους να φύγουν «αμέσως» προς τον νότο, σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP στη Λωρίδα της Γάζας.

14:57 Η ιστορία πέντε φίλων που πήγαν στο φεστιβάλ: Ένας δολοφονήθηκε, ένας απήχθη και ένας αγνοείται

Πέντε ισραηλινοί φίλοι, ο Γκάι Αζάρ, ο Μόσε Σααντιάν, ο Μπεν Χασίντ, ο Ραζ Μορντεκάι και ο Ορ Μόσε, παρακολούθησαν μαζί το μουσικό φεστιβάλ Supernova που πραγματοποιήθηκε κοντά στα σύνορα Ισραήλ – Γάζας.

14:46 Πόλεμος στο Ισραήλ: Πάνω από 1.300 οι νεκροί

Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου που εξαπολύθηκε η αιματηρή επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς από τη Γάζα, όπως ανέφερε σήμερα ο ισραηλινός στρατός σε νεότερο απολογισμό.

Πάνω από 3.200 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ οι οικογένειες 120 ομήρων έχουν ενημερωθεί ύστερα από την επίθεση της Χαμάς, σύμφωνα με τον στρατό.

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανέφερε ότι πάνω από 150 Ισραηλινοί, ξένοι ή με διπλή υπηκοότητα κρατούνται από την ισλαμιστική οργάνωση

13.57 Αμπάς σε Μπλίνκεν: «Απορρίπτουμε τον εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας»

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν στο Αμμάν την Παρασκευή ότι "απορρίπτει τον αναγκαστικό εκτοπισμό" των Παλαιστινίων στη Γάζα, μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Είπε ότι ένα τέτοιο γεγονός θα αποτελούσε μια "δεύτερη Νάκμπα", αναφερόμενος στον μαζικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων στον πόλεμο του 1948 γύρω από τη δημιουργία του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι πρέπει να επιτραπούν άμεσα ανθρωπιστικοί διάδρομοι στον αποκλεισμένο παράκτιο θύλακα για να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή, αναφέρει το δημοσίευμα.

13:42 Πρεσβεία Ισραήλ: «Η Χαμάς είναι το ISIS» - Φρίκη για τις κτηνωδίες των τρομοκρατών (vid)

Τις ωμότητες και τις κτηνωδίες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στηλιτεύει η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα, με νέα ανάρτησή της το μεσημέρι της Παρασκευής στο Facebook.

13:15 Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Μακρόν με φόντο τον πόλεμο στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν την ανθρωπιστική κατάσταση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

12:58 Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στη Γαλλία - Πληροφορίες για νεκρό και πολλούς τραυματίες (vids)

Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες είναι το αποτέλεσμα επίθεσης με μαχαίρι σε λύκειο στην Γαλλία. Όπως γνωστοποίησε με ανάρτηση του ο υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλ Νταρμανέν, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε λύκειο της πόλης Αρράς στη βόρεια Γαλλία κατά την οποία συνελήφθη ο δράστης.

12:35 Κυρ. Μητσοτάκης: Στηρίζουμε το Ισραήλ και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα

Τη στήριξη της κυβέρνησης στο Ισραήλ και το δικαίωμα στην αυτοάμυνα υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συμμετοχή του στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με αντικείμενο τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

12:31 Π. Μαρινάκης για τον πόλεμο στο Ισραήλ: Η κυβέρνηση καταδικάζει τη βία και την τρομοκρατία κατά κυρίαρχων κρατών

Τη βία και την τρομοκρατία κατά κυρίαρχων κρατών καταδικάζει η κυβέρνηση, όπως τόνισε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με αφορμή τις εχθροπραξίες που συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, υπενθυμίζοντας τη στήριξη της κυβέρνησης στο Ισραήλ.

12:19 Συναγερμός σε ΕΛ.ΑΣ. και ΕΥΠ: Ανησυχία για αυξημένες μεταναστευτικές ροές

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκονται οι Αρχές στη χώρα μας με φόντο τον εν εξελίξει πόλεμο στο Ισραήλ και ήδη τόσο η ΕΛ.ΑΣ. όσο και η ΕΥΠ περνούν από «κόσκινο» κάθε πιθανή πληροφορία, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο υπουργός Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης.

«Προβληματίζει το ενδεχόμενο μιας συνολικής αποσταθεροποίησης στη Μ. Ανατολή» αλλά ιδιαίτερα «προβληματίζουν οι αντιδυτικές θέσεις» της γειτονικής μας Τουρκίας, τόνισε ο κ. Καιρίδης, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής στην ΕΡΤ

Ειδικότερα, αναφερόμενος στα μετα

12:16 Χαμάς: Ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 150 ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ

Ομοβροντία ρουκετών εκτοξεύθηκε σε διάστημα ενός τετάρτου της ώρας και τα πυρά συνεχίζονται, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πυρά ρουκετών στο έδαφός του.

12:03 «Μαραθώνιος» επαφών Μπλίνκεν στη Μέση Ανατολή: Συνάντησε τον βασιλιά Αμπντάλα στο Αμάν

His Majesty King Abdullah II, receiving #US Secretary of State Antony Blinken, urges opening urgent humanitarian corridors for medical and relief aid to #Gaza, calling for protecting civilians, de-escalating, and ending the war on Gaza#Jordan pic.twitter.com/KUSsvv64VW