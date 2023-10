Πεκίνο: Επίθεση με μαχαίρι σε Ισραηλινό διπλωμάτη - Πρώτο θύμα της «ημέρας οργής» της Χαμάς;

Διπλωμάτης της ισραηλινής πρεσβείας στο Πεκίνο νοσηλεύεται μετά από επίθεση, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ σύμφωνα με Ισραηλινά μέσα.

Η κατάσταση του διπλωμάτη είναι σταθερή. Το κίνητρο της επίθεσης, που δεν σημειώθηκε στην πρεσβεία, διερευνάται, αναφέρει το υπουργείο.

