Πεκίνο: Καρέ - καρέ η στιγμή που ο Ισραηλινός διπλωμάτης μαχαιρώνεται στη μέση του δρόμου

Το γύρο του Διαδικτύου κάνει το βίντεο που από την επίθεση που σημειώθηκε στο κέντρο του Πεκίνου, όταν ένας άγνωστος άντρας επιτέθηκε και μαχαίρωσε έναν Ισραηλινό διπλωμάτη σε κοινή θέα.

Στο βίντεο, διακρίνεται ο δράστης να παλεύει με το θύμα και να το ρίχνει στο οδόστρωμα, πριν το μαχαιρώσει, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών.

Στη συνέχεια, το θύμα σηκώνεται και φεύγει από το σημείο, ενώ και ο δράστης αποχωρεί κουτσαίνοντας.

Israeli diplomat stabbed in full public view on the streets of Beijing, China.



