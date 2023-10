Στο Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στο Ισραήλ κατέφθασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να εκφράσει τη στήριξή της στον ισραηλινό λαό μετά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς.

«Έφτασα στο Ισραήλ με @EP_President για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον ισραηλινό λαό μετά την τρομακτική τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της στο Twitter.

I have arrived in Israel with @EP_President to express our solidarity with the Israeli people in the wake of the horrific Hamas terrorist attack. pic.twitter.com/4ktjwabx14