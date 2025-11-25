Χαμάς - Ισλαμική Τζιχάντ: Παραδίδουν στις 16:00 τη σορό του ομήρου που βρέθηκε στο Νουσεϊράτ

Η Χαμάς γνωστοποίησε ότι η ίδια και η τρομοκρατική οργάνωση Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ θα παραδώσουν το πτώμα ενός ομήρου στο Ισραήλ στις 4 μ.μ.

Η σορός εντοπίστηκε χθες στο κέντρο της Γάζας, στο Νουσέιρατ, σύμφωνα με την Ισλαμική Τζιχάντ.

Οι σοροί τριών δολοφονημένων ομήρων εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας — του Ντρορ Ορ, του αρχιλοχία Ραν Γβίλι και του Ταϊλανδού υπηκόου Σουντθισάκ Ρινθαλάκ.

Επιπλέον, η σαουδαραβική εφημερίδα Asharq al-Awsat μετέδωσε ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, διεξάγει αναζητήσεις για ένα σώμα στη γειτονιά Ζεϊτούν, νότια της πόλης της Γάζας.

Οι οργανώσεις υποχρεούνται να επιστρέψουν τα σώματα σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Παρά ταύτα, ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό των υπολοίπων σωμάτων παρά τις επανειλημμένες έρευνες, ισχυρισμούς που έχει αμφισβητήσει το Ισραήλ.