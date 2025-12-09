Προκαλεί ο Φιντάν: Η Τουρκία θέλει να εξετάσει όλες τις διαφορές στο Αιγαίο

Σε δηλώσεις «γκριζαρίσματος» του Αιγαίου προχώρησε για άλλη μια φορά, την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ο Φιντάν είπε πως «εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς στην Ανατολική Μεσόγειο. Υποστηρίζουμε την εξέταση όλων των διαφορών του Αιγαίου ως ένα σύνολο, να βρεθεί λύση στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας με ουσιαστικό και εποικοδομητικό τρόπο. Το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε να τα δούμε ως μια περιοχή ευημερίας και σταθερότητας».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ πρόσθεσε πως «συνεχίζουμε να θέλουμε τη διατήρηση της θετικής ατζέντας στις σχέσεις μας με την Ελλάδα».

«Κάνουμε τα βήματα μας σχετικά με την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα», τόνισε σε άλλο σημείο.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Κόμματος Δημοκρατίας και Ανάπτυξης (AKP) της Τουρκίας. Ομέρ Τσελίκ, εξαπέλυσε επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η Λευκωσία, ενόψει της επερχόμενης προεδρίας της στην ΕΕ, σχεδιάζει να προωθήσει μια πιο συνολική στρατηγική για τη Μεσόγειο.

«Δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της ''Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου'', ούτε θα επιτρέψουμε να αγνοηθεί η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο» είπε ο Τσελίκ.

Ο εκπρόσωπος του AKP υποστήριξε επίσης ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει να αντισταθεί στην αλαζονεία της ''ελληνοκυπριακής πλευράς της Νότιας Κύπρου''».