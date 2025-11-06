H EE ζητά από την Πέμπτη να σταματήσει τις πυρηνικές απειλές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε την Πέμπτη τη Ρωσία να σταματήσει τις πυρηνικές απειλές και κάλεσε όλα τα μέρη να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν έναν νέο αγώνα εξοπλισμών.

«Η ΕΕ καλεί τη Ρωσία να αποφύγει τις πυρηνικές απειλές και όλα τα μέρη να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν έναν νέο αγώνα εξοπλισμών», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε την Τετάρτη τους αξιωματούχους να καταρτίσουν σχέδια για μια πιθανή πυρηνική δοκιμή, την πρώτη της Μόσχας από το 1991, σε απάντηση στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις δοκιμές.