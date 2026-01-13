Γροιλανδία-Δανία: Συνάντηση των ΥΠΕΞ με Ρούμπιο και Βανς την Τετάρτη

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την Τετάρτη, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας την Τρίτη, εν μέσω των πιέσεων Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού της Αρκτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η ομόλογός του από τη Γροιλανδία Βίβιαν Μότζφελντ ζήτησαν συνάντηση μετά τις νέες απειλές Τραμπ να καταλάβει τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος υπό την κυριαρχία της Δανίας.

«Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ήθελε επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση και θα είναι ο οικοδεσπότης της, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ράσμουσεν στους δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη την Τρίτη.

«Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε τη συνάντηση που μας δόθηκε ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση... σε μια αίθουσα συσκέψεων όπου μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να συζητήσουμε αυτά τα θέματα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έθεσε για πρώτη φορά το θέμα της κατάληψης της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, αν και αντιμετωπίζει αντίσταση στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από το ίδιο του το κόμμα.

Αν και η Δανία κυβερνά τη Γροιλανδία εδώ και αιώνες, η Γροιλανδία κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία από το 1979, ένας στόχος που μοιράζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που εκλέγονται στο κοινοβούλιο του νησιού.