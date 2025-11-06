Η διακυβέρνηση Τραμπ προωθεί ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την εγκαθίδρυση πολυεθνικής στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα.

Το προσχέδιο κατατέθηκε προχθές (4/11) και χθες η Μόνιμη Αντιπροσωπεία των ΗΠΑ στον ΟΗΕ ενημέρωσε για το περιεχόμενό του τους εκπροσώπους των δέκα μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Παρότι δεν συνηθίζεται, κατά τη χθεσινή ενημέρωση ήταν παρόντες και οι εκπρόσωποι της Τουρκίας, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ως ένδειξη σύμπνοιας των χωρών της περιοχής.

Σύμφωνα με την Deutsche Welle και τον ανταποκριτή της Γαβριήλ Χαρίτο, το περιεχόμενο του αμερικανικού σχεδίου απόφασης διέρρευσε χθες από την εφημερίδα καταρινών συμφερόντων, Αλ-Κοντς Αλ-Άραμπι, που εκδίδεται στο Λονδίνο, τονίζοντας ότι η διακυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει την εγκατάσταση της πολυεθνικής δύναμης στη Γάζα το αργότερο έως τον ερχόμενο Ιανουάριο, με την αρχική της διετή θητεία να λήγει τον Δεκέμβριο του 2027.

Η εκάστοτε ανανέωση της θητείας της δύναμης θα αποφασίζεται από το Συμβούλιο Ασφαλείας «έως ότου ολοκληρωθούν οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής», οπότε και η διακυβέρνηση όλου του θύλακα θα ανατεθεί εξ ολοκλήρου στην παλαιστινιακή κυβέρνηση της Ραμάλας. Ωστόσο, το αμερικανικό προσχέδιο δεν ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια ή χρονοδιαγράμματα για αυτό το σημαντικό θέμα.

Αρμοδιότητα ο αφοπλισμός της Χαμάς

Ως προς τη σύνθεση της πολυεθνικής δύναμης, το αμερικανικό σχέδιο απόφασης ορίζει ότι θα μετέχουν στρατεύματα και προσωπικό από τις χώρες-μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης», ενώ για τη σύνθεση της στρατιωτικής δύναμης ανά χώρα θα απαιτείται η συγκατάθεση της Αιγύπτου και του Ισραήλ.

Στις αρμοδιότητες της δύναμης περιλαμβάνεται ο αφοπλισμός τόσο της Χαμάς, όσο και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων ομάδων, η εκπαίδευση της τοπικής αστυνομίας, η διατήρηση της δημόσιας τάξης και η απρόσκοπτη ροή και φύλαξη της ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά την θητεία της πολυεθνικής δύναμης, η Γάζα θα διακυβερνάται από μία παλαιστινιακή κυβέρνηση τεχνοκρατών, αρμόδια για την διαδικασία ανοικοδόμησης και για γενικότερα ζητήματα καθημερινής διαβίωσης.

Εντύπωση προκαλεί η σιγή της ισραηλινής κυβέρνησης, ενώ τα τοπικά μέσα αναμεταδίδουν με κάθε λεπτομέρεια - αλλά χωρίς σχολιασμό - τις δημοσιογραφικές διαρροές για τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.