Γουίτκοφ: Εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση μιας συμφωνίας μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι η ομάδα του εργάζεται για την ολοκλήρωση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σχετική ανακοίνωση του Γουίτκοφ έγινε σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε από κοινού με τον σύμβουλο του Ντόναλντ Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, το βράδυ της Κυριακής (19/10) στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS.



Ο Γουίτκοφ δήλωσε: «Η ομάδα μας εργάζεται τώρα για το Μαρόκο και την Αλγερία και αναμένω να καταλήξουμε σε ειρηνευτική συμφωνία εντός 60 ημερών».

Επιπλέον, ανέφερε «Η αναζήτηση ειρήνης έχει γίνει επιτακτική για τους ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου».

Νωρίτερα, ο σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ για τις αφρικανικές υποθέσεις δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει έμφαση στην κυριαρχία του Μαρόκου στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας, τονίζοντας ότι έχει έρθει η ώρα να βρεθεί μια οριστική και μόνιμη λύση στο ζήτημα της Δυτικής Σαχάρας, και «θα ανοίξουμε σύντομα ένα προξενείο εκεί».

Υπενθυμίζεται ότι η ένταση στις σχέσεις των δύο γειτόνων τροφοδοτείται από τη διαμάχη γύρω από τη διαφιλονικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας. Εδώ και 50 χρόνια το αυτονομιστικό κίνημα Μέτωπο Πολισάριο αγωνίζεται για την αυτοδιάθεση της πρώην ισπανικής αποικίας.

Το Μαρόκο υποστηρίζει ένα σχέδιο αυτονομίας, αλλά χωρίς αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας του. Στον αντίποδα, το Πολισάριο – που υποστηρίζεται από την Αλγερία – αξιώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την αυτοδιάθεση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.