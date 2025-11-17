Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο μήνες για την εξαγωγή αρχικών ευρημάτων και την ανάλυση του «μαύρου κουτιού» του τουρκικού μεταγωγικού αεροσκάφους που συνετρίβη την περασμένη εβδομάδα στη Γεωργία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 20 στρατιώτες.

Το μεταγωγικό C-130 είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και συνετρίβη στη Γεωργία, στο πλέον πολύνεκρο στρατιωτικό δυστύχημα της χώρας από το 2020. Η Άγκυρα έχει ανακοινώσει ότι διερευνά τα αίτια της συντριβής.

Σύμφωνα με το Reuters, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά το υπουργικό συμβούλιο στην Άγκυρα, ο Γκιουλέρ είπε ότι το «μαύρο κουτί» εξετάζεται από την Turkish Aerospace Industries (TUSAS), σημειώνοντας ότι, παρά το δυστύχημα, τα C-130 – που η Τουρκία χρησιμοποιεί από το 1957 – θεωρούνται «γενικά ασφαλή».

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, αν και όχι οριστικά, το ουραίο τμήμα αποκολλάται πρώτο. Στη συνέχεια το αεροσκάφος σπάει σε τρία κομμάτια. Αυτό θα επιβεβαιωθεί από την εξέταση του μαύρου κουτιού», είπε.

Πρόσθεσε επίσης ότι, πέρα από μια πυρκαγιά σε κινητήρα το 1999, μετά την οποία το αεροσκάφος είχε προσγειωθεί με ασφάλεια, δεν έχουν παρουσιαστεί άλλα προβλήματα στα C-130.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροσκάφος μετέφερε δεκαμελές τεχνικό συνεργείο για τα τουρκικά F-16 που είχαν προηγουμένως συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας της Νίκης στο Αζερμπαϊτζάν, καθώς και το πλήρωμα πτήσης και τεχνικό εξοπλισμό.

Τον περασμένο μήνα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε συμφωνία με τη Βρετανία για την προμήθεια 12 αεροσκαφών C-130, τα οποία πρέπει να υποβληθούν σε εκσυγχρονισμό και συντήρηση.

Το υπουργείο ανέφερε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι το αεροσκάφος που συνετρίβη είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία το 2012, ξεκίνησε πτήσεις το 2022 και είχε ολοκληρώσει την τελευταία συντήρησή του πριν από έναν μήνα. Όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις των 18 C-130 της Τουρκίας έχουν ανασταλεί εν αναμονή επιθεώρησης.