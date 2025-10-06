Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αντιμετωπίζοντας δύο νέες προτάσεις δυσπιστίας μέσα σε τρεις μήνες.

Τη Δευτέρα το βράδυ, η πρόεδρος της Κομισιόν θα εμφανιστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να υπερασπιστεί την πολιτική της, μόλις τρεις ημέρες πριν από ένα δεύτερο κύμα ψηφοφοριών δυσπιστίας μέσα σε τρεις μήνες.

Αν και, σύμφωνα με το Politico, προς το παρόν θεωρείται «ασφαλής», η απειλή νέων αμφισβητήσεων παραμένει διαρκής.

Από τις εμπορικές συμφωνίες και τον επερχόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, έως τη διαφάνεια της Επιτροπής και τη στάση της απέναντι στις διεθνείς προκλήσεις, οι ευρωβουλευτές θα συνεχίσουν να βρίσκουν ευκαιρίες για να κρίνουν την αποτελεσματικότητά της.

Ο Ρενέ Ρεπασί, επικεφαλής των Γερμανών ευρωβουλευτών των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), δήλωσε: «Θα την κρίνουμε με βάση το πώς θα εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της — αλλά αυτό δεν θα γίνει τον Οκτώβριο. Έχει δείξει ότι κατανοεί πού βρίσκονται τα προβλήματα της Ευρώπης. Τώρα πρέπει να προχωρήσει στην υλοποίηση».

Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα να παίζει δευτερεύοντα ρόλο δίπλα της στη διεθνή σκηνή, καθώς εκείνη ενισχύει τη σχέση της με τον Ντόναλντ Τραμπ, και με τους ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας να δυσκολεύονται να επιβληθούν, ο ρόλος της φον ντερ Λάιεν βρίσκεται υπό εντονότερη εξέταση από ποτέ.

Οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, οι Φιλελεύθεροι (Renew), οι Πράσινοι αλλά και ορισμένοι από το ίδιο της το κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), εκφράζουν δυσαρέσκεια για το έργο της.

Οι δύο νέες προτάσεις δυσπιστίας που θα τεθούν αυτή την εβδομάδα, όπως και εκείνη του Ιουλίου, προέρχονται από παρατάξεις των άκρων: τους Πατριώτες της άκρας δεξιάς και την Αριστερά, ακολουθώντας το παράδειγμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR).

Και φαίνεται πως δεν σκοπεύουν να σταματήσουν. Απαιτούνται μόλις 72 υπογραφές από τους 720 ευρωβουλευτές για να τεθεί πρόταση μομφής, και πολλοί εκτιμούν ότι τέτοιες διαδικασίες θα γίνουν σχεδόν ρουτίνα.

Παρότι το εργαλείο αυτό υπάρχει στις ευρωπαϊκές συνθήκες εδώ και χρόνια, οι ευρωβουλευτές δείχνουν τώρα να ανακαλύπτουν τη δύναμή του.