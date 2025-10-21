Γερμανικά ΜΜΕ για τις εκλογές στα Κατεχόμενα: Ο Ερντογάν χάνει, η ΕΕ κερδίζει

Την επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν, υποψήφιου της τουρκοκυπριακής Αριστεράς στις πρόσφατες εκλογές στα Κατεχόμενα, σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung, η οποία γράφει: «Το συμπέρασμα που έβγαλε ο Ερντογάν από την ήττα δεν είναι ότι ο ίδιος έχει γίνει αντιδημοφιλής. Πιστεύει ότι χάνει εκεί όπου αντιδημοφιλείς υποψήφιοι αγωνίζονται για λογαριασμό του. Αν θέλει να διατηρήσει την εξουσία, σύμφωνα με τη λογική του, πρέπει να την συγκεντρώσει και να της αφαιρέσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον δημοκρατικό έλεγχο. Τα εκλογικά αποτελέσματα που ικανοποιούν την αντιπολίτευση οδηγούν σε μεγαλύτερο αυταρχισμό.

Στην Κύπρο ο Ερσίν Τατάρ κατάφερε να φτάσει στο προεδρικό μέγαρο το 2020 χάρη στη βοήθεια από την Άγκυρα, αλλά τώρα αυτό δεν λειτουργεί πλέον. Η συντηρητική ισλαμική επιρροή από την Τουρκία είναι αντιδημοφιλής εκεί, όπως και η οικονομική κρίση που εισήχθη από την ηπειρωτική χώρα».

Και το άρθρο συνεχίζει: «Η εξουσία του Ερντογάν και ο μύθος της ιστορικής προσωπικότητας που τον περιβάλλει σύμφωνα με ορισμένους- όλα αυτά δεν ήταν πλέον αρκετά για να κάνουν τον κόσμο να ψηφίσει τον υποψήφιό του. Και για τον ίδιο; Οι εκλογές στην Κύπρο ενθαρρύνουν την αντιπολίτευση στην Τουρκία. Από την πλευρά του ο Ερντογάν, θέλει να αποτρέψει στη χώρα του ένα παρόμοιο αποτέλεσμα. Τα επόμενα δύο χρόνια θα προσπαθήσει να διαμορφώσει στην Τουρκία μια κατάσταση τέτοια, ώστε να μην χρειάζεται να φοβάται ήττα στις εκλογές, φροντίζοντας- σε αντίθεση με τον Ερσίν Τατάρ- να μην έχει κανέναν σοβαρό αντίπαλο».

Χαίρεται η αντιπολίτευση στην Τουρκία

Για το ίδιο θέμα η taz του Βερολίνου φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ με τον τίτλο «Ο Ερντογάν χάνει, η ΕΕ κερδίζει» και σημειώνει: «Στην Κύπρο, ο Ερντογάν απέτυχε με την αυταρχική και οικονομικά καταστροφική πολιτική του με την εκλογή του Ερχιουρμάν. Το τουρκικό κόμμα της αντιπολίτευσης CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) βλέπει τη νίκη του αδελφού κόμματός του ως προάγγελο των επερχόμενων εκλογών στην Τουρκία. «Μοιραζόμαστε τις ελπίδες των κυπρίων ψηφοφόρων και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την εκλογή του Ερχιουρμάν», δήλωσε ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οτσγκιούρ Εζέλ».

Πηγή: Deutsche Welle