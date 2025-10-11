Γερμανία: Πυροβολισμοί σε αγορά στην πόλη Γκίσεν - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε αγορά στην πόλη Γκίσεν της Γερμανίας, ανέφερε το Σάββατο το πρακτορείο ειδήσεων DPA, επικαλούμενο την αστυνομία.

Η εφημερίδα Bild, επίσης επικαλούμενη την αστυνομία, μετέδωσε ότι ο ύποπτος διέφυγε, ωστόσο δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για το ευρύ κοινό. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός ο ακριβής αριθμός των τραυματιών, ενώ τα αίτια και οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Το περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, στις 15:10 σε ένα πρακτορείο αθλητικών στοιχημάτων κοντά στην κεντρική αγορά.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό portal mittelhessen.de, η αστυνομία έχει αποκλείσει όλες τις προσβάσεις προς την κεντρική αγορά. Τα αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, όπως επίσης και ο ακριβής αριθμός και η σοβαρότητα των τραυματισμών.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στη BILD: «Δεν υπάρχουν νεκροί. Προς το παρόν δεν μπορώ να δώσω πληροφορίες για τη βαρύτητα των τραυματισμών».

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε φέρεται να ήταν χειροβομβίδα μικρού διαμετρήματος, δηλαδή πιστόλι ή περίστροφο.

Ο φερόμενος ως δράστης παραμένει ασύλληπτος. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας πρόσθεσε: «Βρισκόμαστε στο σημείο με ισχυρές δυνάμεις».