Γερμανία: «Κόκκινη γραμμή» για την ΕΕ οι απειλές του Τραμπ στη Γροιλανδία

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος της χώρας, Λαρς Κλίνγκμπεϊλ, τόνισε τη Δευτέρα πως η απειλή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να προσαρτήσει τη Γροιλανδία αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αντιμετωπίζουμε συνεχώς νέες προκλήσεις, αντιμετωπίζουμε συνεχώς νέες αντιπαλότητες, τις οποίες επιδιώκει ο πρόεδρος Τραμπ, και εδώ εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι έχει επιτευχθεί το όριο», δήλωσε ο Κλίνγκμπεϊλ τη Δευτέρα στο Βερολίνο, μαζί με τον Γάλλο ομόλογό του.

«Υπάρχει ένα νομικά καθιερωμένο ευρωπαϊκό εργαλείο που μπορεί να ανταποκριθεί στον οικονομικό εκβιασμό με πολύ ευαίσθητα μέτρα, και τώρα πρέπει να εξετάσουμε τη χρήση αυτών των μέτρων», πρόσθεσε ο Κλίνγκμπεϊλ.

Το Bloomberg υπενθύμισε πως ο Τραμπ ανακοίνωσε το Σάββατο την επιβολή δασμού 10% σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες από την 1η Φεβρουαρίου, ο οποίος θα αυξηθεί στο 25% τον Ιούνιο, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία για την «αγορά της Γροιλανδίας».

Σε απάντηση, η ΕΕ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πιθανή επιβολή δασμών σε προϊόντα των ΗΠΑ αξίας 93 δισ. ευρώ αν ο Τραμπ προχωρήσει στην εφαρμογή του μέτρου, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις συζητήσεις.

«Τα όρια έχουν πλέον εξαντληθεί και, όταν βλέπω την απειλή για την ακεραιότητα και την κυριαρχία της Γροιλανδίας και της Δανίας, έχω παρατηρήσει στις διαπραγματεύσεις ότι οι άνθρωποι αναμένουν από εμάς να μην υποκύψουμε στον εκβιασμό και να λάβουμε μέτρα εναντίον του», δήλωσε ο Κλίνγκμπεϊλ.

«Για μένα, πρέπει να είναι σαφές σε κάθε στιγμή ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη να δράσει, και αυτό δεν μπορεί να προετοιμαστεί την τελευταία στιγμή», πρόσθεσε. «Αυτές οι προετοιμασίες πρέπει να γίνουν τώρα».