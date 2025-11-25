Γερμανία: Εντοπίστηκαν οι αποστολείς απειλητικών μηνυμάτων για βόμβες σε δημόσια κτίρια - Κίνητρό τους η προσέλκυση της προσοχής

Εφόδους στις κατοικίες τεσσάρων ατόμων που θεωρούνται ύποπτα για τις πρόσφατες απειλές για βόμβες σε σχολεία, σιδηροδρομικούς σταθμούς και εμπορικά κέντρα πραγματοποίησε τα ξημερώματα η αστυνομία στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, στην Κάτω Σαξονία, στην Έσση και στη Σαξονία - Άνχαλτ. Δύο από τα άτομα που ελέγχονται είναι ανήλικα, ενώ δεν έγιναν συλλήψεις.

Έπειτα από εκατοντάδες απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα σε εθνικό επίπεδο, την υπόθεση ανέλαβε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία κατά του Εγκλήματος (ΒΚΑ), η οποία ανακοίνωσε ότι οι ύποπτοι φέρονται να έστειλαν μηνύματα με απειλές με μοναδικό κίνητρο να προσελκύσουν την προσοχή. Σύμφωνα με την ΒΚΑ, έδρασαν ως μέλη «εθνικής εγκληματικής ομάδας» και συνδέονταν μόνο εικονικά σε μια ομάδα αγγελιοφόρων με το όνομα «Schweinetreff» (Συνάντηση Χοίρων).

Τα μηνύματα προκάλεσαν μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις και σε εκατοντάδες περιπτώσεις εκκενώσεις κτιρίων, ανάμεσά τους εμπορικά κέντρα στη Σαξονία-Ανχαλτ και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, καθώς και σιδηροδρομικοί σταθμοί και ένα κτίριο της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης (MDR) στο Μαγδεμβούργο, σχολεία και άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις.

Ανάλογα περιστατικά συνέβησαν και στην Αυστρία, με επίσης μεγάλης κλίμακας αστυνομικές επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε η ΒΚΑ, για τον εντοπισμό των υπόπτων υπήρξε στενή συνεργασία με τις αυστριακές αρχές.

Στόχος των δραστών ήταν «να διαταράξουν τη δημόσια ειρήνη, απειλώντας με εγκληματικές πράξεις», να προκαλέσουν «τη μεγαλύτερη δυνατή ανησυχία» των πολιτών, προκειμένου «να απολαύσουν» κατόπιν «τη μέγιστη δυνατή αντίδραση» από τις αστυνομικές αρχές και τη σχετική προσοχή από τα ΜΜΕ. Για να ενισχυθεί η απειλή, συχνά στα μηνύματά τους περιελάμβαναν και ισλαμιστικές αναφορές, αν και η ΒΚΑ δεν βρήκε στοιχεία θρησκευτικού κινήτρου και τελικά χαρακτήρισε όλες τις απειλές ως ψευδείς.