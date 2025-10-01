Γάζα: Συνεχίζεται η «σιωπή» της Χαμάς στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για ειρήνευση

Η αξιολόγηση από τη Χαμάς του σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα συνεχίζεται σήμερα για τρίτη ημέρα, δήλωσε πηγή κοντά στην οργάνωση, ενώ άλλα παλαιστινιακά κινήματα απέρριψαν την πρόταση.

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ έδωσε στη Χαμάς «τρεις ή τέσσερις ημέρες» για να απαντήσει στο σχέδιο που παρουσίασε επιγραμματικά αυτή την εβδομάδα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της πρότασης να τερματιστεί ο σχεδόν διετής πόλεμος του Ισραήλ με την παλαιστινιακή οργάνωση. «Η αποδοχή του σχεδίου είναι καταστροφή, η απόρριψή του επίσης, υπάρχουν μόνο δύσκολες αποφάσεις εδώ, αλλά το σχέδιο είναι ένα σχέδιο του Νετανιάχου διατυπωμένο από τον Τραμπ», δήλωσε στο Reuters Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των διαβουλεύσεων της Χαμάς με άλλες φατρίες.

Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέδωσε πως η Χαμάς θέλει να βελτιωθούν κάποια σημεία του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα, κυρίως σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο παλαιστινιακή πηγή, που πρόσκειται στην ηγεσία της οργάνωσης.

Διαπραγματευτές της ισλαμιστικής οργάνωσης είχαν χθες συζητήσεις στη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ, με Καταριανούς και Αιγύπτιους μεσολαβητές και Τούρκους αξιωματούχους, δήλωσε η πηγή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, προσθέτοντας ότι η Χαμάς έχει ανάγκη «δύο ή τρεις ημέρες το πολύ» για να δώσει την απάντησή της.

Το σχέδιο του Τραμπ, που εγκρίθηκε από τον Νετανιάχου, προβλέπει κατάπαυση πυρός, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, τον αφοπλισμό της οργάνωσης και τη σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ηγέτες της Χαμάς θέλουν επίσης «διεθνείς εγγυήσεις» ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει πλήρως από τη Λωρίδα της Γάζας και ότι δεν θα υπάρχουν άλλες δολοφονίες εντός ή εκτός του θύλακα, πρόσθεσε.

Η Χαμάς είναι επίσης σε επαφή «με άλλες περιφερειακές και αραβικές πλευρές», δήλωσε η πηγή, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Άλλη πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «υπάρχουν δύο γνώμες εντός της Χαμάς» αναφορικά με το αμερικανικό σχέδιο.

«Η πρώτη θέλει την άνευ όρων αποδοχή, διότι η προτεραιότητα είναι μια κατάπαυση πυρός στο πλαίσιο των εγγυήσεων που δίδονται από τον Τραμπ, με μεσολαβητές να διασφαλίζουν ότι το Ισραήλ θέτει σε εφαρμογή το σχέδιο», δήλωσε η πηγή.

«Η δεύτερη εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις αναφορικά με σημαντικά σημεία, απορρίπτοντας τον αφοπλισμό και τις απελάσεις … Προτιμά μια υπό όρους αποδοχή, συνοδευόμενη από διευκρινίσεις που θα αντανακλούν τις απαιτήσεις της Χαμάς και των κινημάτων αντίστασης», δήλωσε η πηγή. «Η Χαμάς και τα κινήματα θέλουν άμεση κατάπαυση πυρός, αλλά όχι με τίμημα ένα συμβιβασμό στις θεμελιώδεις εθνικές αρχές», πρόσθεσε η πηγή.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμα κάνει δημοσίως κάποιο σχόλιο για το σχέδιο του Τραμπ. Τρεις μικρότερες παλαιστινιακές φατρίες μαχητών στη Γάζα έχουν απορρίψει το σχέδιο, μεταξύ των οποίων δύο που είναι σύμμαχοι της Χαμάς, υποστηρίζοντας ότι θα καταστρέψει τον «παλαιστινιακό αγώνα» και θα δώσει διεθνή νομιμότητα στον ισραηλινό έλεγχο στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται πως ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς απηύθυνε την Τετάρτη μια τελευταία προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν προς τον νότο, διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να «θεωρηθούν τρομοκράτες».

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τον νότο και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του εκεί.

Οι προοπτικές για επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα

Νωρίτερα το Reuters ανέφερε ότι το σχέδιο του Τραμπ αφήνει «παράθυρο» για μια ενδεχόμενη επιστροφής της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα της Γάζας.

Διωγμένη από τη Γάζα πριν από δύο δεκαετίες από τη Χαμάς, με άδεια ταμεία και έδρα στη Δυτική Όχθη που τελεί υπό ισραηλινή κατοχή, η Παλαιστινιακή Αρχή έμοιαζε για καιρό να έχει ζοφερές ελπίδες να διοικήσει ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος

Ωστόσο, οι προοπτικές της φάνηκαν να φωτίζονται προσωρινά τη Δευτέρα, όταν ο πρόεδρος Τραμπ, ανακοίνωσε ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα που υπαινισσόταν μελλοντικό ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή και τον 89χρονο πρόεδρό της, Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος δεν έχει αναμετρηθεί σε εκλογές από το 2005.

Όπως αναλύει το Reuters, οι όροι που τέθηκαν στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή να υλοποιήσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις πριν μπορέσει να αναλάβει ξανά τη Γάζα, ορίζοντας ένα δύσβατο μονοπάτι για την επιστροφή της στην περιοχή όπου το Ισραήλ έχει δηλώσει πως δεν μπορεί να έχει κανέναν ρόλο και όπου αντιμετωπίζει την αντίθεση της μακρόχρονης αντιπάλου της, Χαμάς.