Κατς: Απευθύνει «τελευταία προειδοποίηση» στους κατοίκους της Γάζας να την εγκαταλείψουν

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ίσραελ Κατς απηύθυνε σήμερα μια τελευταία προειδοποίηση στους κατοίκους της πόλης της Γάζας να φύγουν προς τον νότο, διαφορετικά ελλοχεύει ο κίνδυνος να «θεωρηθούν τρομοκράτες».

«Είναι η τελευταία ευκαιρία για τους κατοίκους της Γάζας που επιθυμούν να μετακινηθούν προς τον νότο και να αφήσουν τους τρομοκράτες της Χαμάς απομονωμένους στην πόλη της Γάζας», δήλωσε ο Ισραέλ Κατς σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ισραηλινά ΜΜΕ καθώς ο ισραηλινός στρατός εντείνει τις επιχειρήσεις του εκεί.

Σημειώνεται ότι από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν στη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, μεταξύ των οποίων οι 25 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Κλείνει ο τελευταίος δρόμος που οδηγεί από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Γάζας

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα κλείσει στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) την τελευταία οδό που οδηγεί από το νότιο προς το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.



«Κάτοικοι της Γάζας, η οδός αλ Ρασίντ θα κλείσει για την κυκλοφορία από το νότιο τμήμα της Λωρίδας από τις 12:00», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ, την ώρα που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

«Η διέλευση προς τα νότια θα επιτρέπεται σε όσους δεν έχουν ακόμη καταφέρει να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας. Σε αυτό το στάδιο ο ισραηλινός στρατός επιτρέπει τη διέλευση προς τα νότια ελεύθερα και χωρίς έλεγχο», πρόσθετε η ανακοίνωση.