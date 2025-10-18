Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων
Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα τις σορούς δύο Ισραηλινών ομήρων

18/10/2025 • 21:16
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα των τρομοκρατών της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα στις 22.00 (τοπική και ώρα Ελλάδος) τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ θα παραδώσουν στις 22.00 «τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων, τα λείψανα των οποίων βρέθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Η τρομοκρατική οργάνωση δεν προσδιορίζει την ταυτότητα των σορών.

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε η σορός που επέστρεψε η Χαμάς τα ξημερώματα του Σαββάτου

Υπενθυμίζεται ότι το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκε η σορός του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ, Ισραηλινού ομήρου που πέθανε ενώ κρατείτο στη Γάζα, η οποία παραδόθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός «ενημέρωσε την οικογένεια του ομήρου Ελιγιάχου Μαργκαλίτ ότι (η σορός του) επαναπατρίστηκε στο Ισραήλ και ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίησή του».

Το Ισραήλ δεν θα κάνει «συμβιβασμό» και «δεν θα πεισθεί προσπαθειών ως την επιστροφή όλων των θανόντων ομήρων, ως τον τελευταίο» από αυτούς, προστίθεται στο κείμενο.

 

