Γάζα: Εκτελέσεις ατόμων από τη Χαμάς, με κατηγορίες για συνεργασία με το Ισραήλ

Οι αρχές της Χαμάς στη Γάζα εκτέλεσαν τρεις άνδρες που κατηγορούνταν για συνεργασία με το Ισραήλ, σύμφωνα με έναν Παλαιστίνιο αξιωματούχο, καθώς η οργάνωση προσπαθεί να καταστείλει τις αυξανόμενες προκλήσεις από παλαιστινιακές πολιτοφυλακές που, όπως ισχυρίζεται, ενεργούν εναντίον της με την υποστήριξη του Ισραήλ.

Το Reuters σημείωσε πως μικρές ομάδες οπλισμένων Παλαιστινίων που αντιτίθενται στην οργάνωση έχουν εμφανιστεί σε διάφορα μέρη της Γάζας, όπου δραστηριοποιούνται εναντίον της, σύμφωνα με κατοίκους και πηγές κοντά στη Χαμάς και στις ομάδες.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και δείχνει τις εκτελέσεις, ένας μασκοφόρος άνδρας προειδοποιεί «όλους τους συνεργάτες» πριν οι τρεις άνδρες, γονατισμένοι και με δεμένα μάτια, κλωτσηθούν στο πρόσωπο και εκτελεστούν μπροστά σε ένα πλήθος.

Το Reuters επιβεβαίωσε ότι η τοποθεσία είναι η πόλη της Γάζας, βάσει των κτιρίων, ενός βενζινάδικου, της διάταξης των δρόμων και των πινακίδων που φαίνονται στο βίντεο, τα οποία ταιριάζουν με αρχεία και δορυφορικές εικόνες της περιοχής.

Ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος ασφαλείας από την κυβέρνηση της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς είπε ότι οι εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή από το «Κοινό Επιχειρησιακό Κέντρο της Παλαιστινιακής Αντίστασης».

Τα βίντεο έδειχναν την εφαρμογή «επαναστατικών αποφάσεων» εναντίον ατόμων για συνεργασία με το Ισραήλ σε θέματα ασφαλείας, ανέφερε.

Οι εκτελέσεις είχαν ως στόχο να στείλουν «ένα σαφές μήνυμα και να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για όσους έχουν την τάση να συνεργαστούν με την κατοχή».

Η Χαμάς έχει τιμωρήσει δημοσίως άτομα για εγκλήματα όπως λεηλασίες και συνεργασία με το Ισραήλ. Αυτό το βίντεο αποτελεί μια από τις πιο γραφικές αποδείξεις αυτού.

Η «βαθιά ανησυχία» της Χαμάς

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε δημοσίως τον Ιούνιο ότι το Ισραήλ οπλίζει φυλές που αντιτίθενται στη Χαμάς, χωρίς να αναφέρει ποιες.

Ο πιο εξέχων αντάρτης κατά της Χαμάς είναι ο Γιασέρ Αμπού Σαμπάμπ, με έδρα τη Ράφα στη νότια Γάζα, μια περιοχή που ελέγχεται από το Ισραήλ. Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι λαμβάνει υποστήριξη από το Ισραήλ ή ότι έχει επαφές με τον ισραηλινό στρατό.

Ο παλαιστίνιος αξιωματούχος ασφαλείας είπε ότι ορισμένοι από τους άνδρες που εκτελέστηκαν την Κυριακή είχαν σχέσεις με τον Αμπού Σαμπάμπ.

Παλαιστίνιοι αναλυτές λένε ότι η Χαμάς, αν και αποδυναμωμένη, θα μπορούσε να καταστείλει γρήγορα τις αντίπαλες ομάδες αν επιτευχθεί εκεχειρία, αλλά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, δυσκολεύεται να το κάνει — ειδικά καθώς αυτές οι ομάδες κινούνται ελεύθερα στις περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ.

Η ένοπλη ομάδα του Αμπού Σαμπάμπ πρόσφατα δημοσίευσε αγγελία για την πρόσληψη ατόμων με εμπειρία στην αστυνομία και την ασφάλεια, υποσχόμενη μηνιαίο μισθό από 3.000 έως 5.000 σέκελ (890 έως 1.500 δολάρια).

Άλλες ομάδες που αντιτίθενται στη Χαμάς έχουν εμφανιστεί στο Μπεϊτ Λαχιά και στη Σετζάια στη βόρεια Γάζα, καθώς και στην ανατολική Χαν Γιούνις στο νότο, σύμφωνα με πηγές κοντά στη Χαμάς και κατοίκους της περιοχής.

Ο παλαιστίνιος αναλυτής Ακράμ Ατάλα δήλωσε ότι οι εκτελέσεις δείχνουν ότι η Χαμάς είναι βαθιά ανησυχημένη, ειδικά καθώς αυτές οι ομάδες τώρα δραστηριοποιούνται πέρα από τις συνήθεις περιοχές τους και οι επιθέσεις τους δείχνουν μεγαλύτερη ικανότητα και αυξανόμενη απειλή για το κίνημα.