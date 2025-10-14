Γάζα: Δημόσιες εκτελέσεις ανδρών από τη Χαμάς, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας 

Λίγες ώρες μετά από την ανακατάληψη των δρόμων στην Πόλη της Γάζας από τη Χαμάς, τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία της Δύσης μετέφεραν εικόνες και ειδήσεις από δημόσιες εκτελέσεις ανδρών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε αργά τη Δευτέρα, τρομοκράτες της Χαμάς έσυραν επτά άνδρες με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη σε μια πλατεία της πόλης της Γάζας, τους ανάγκασαν να γονατίσουν και τους πυροβόλησαν από πίσω, ενώ δεκάδες θεατές παρακολουθούσαν από τα κοντινά καταστήματα.

Πηγή της Χαμάς επιβεβαίωσε στο Reuters ότι το βίντεο γυρίστηκε τη Δευτέρα και ότι ένοπλοι της Χαμάς συμμετείχαν στις εκτελέσεις. Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία από ορατά γεωγραφικά χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο την Τρίτη ότι η Χαμάς δεν θα ανεχθεί άλλες παραβιάσεις της τάξης στη Γάζα και θα στοχεύσει τους συνεργάτες, τους ένοπλους ληστές και τους εμπόρους ναρκωτικών.

Αναφέρεται ότι έχουν αποστείλει εκατοντάδες εργάτες για να ξεκινήσουν τον καθαρισμό των ερειπίων σε βασικούς δρόμους που είναι απαραίτητοι για την πρόσβαση σε κατεστραμμένα σπίτια και για την επισκευή σπασμένων σωλήνων ύδρευσης. Ο καθαρισμός των δρόμων και η παροχή ασφάλειας θα είναι επίσης απαραίτητα για την αύξηση της παροχής βοήθειας.

Από την πλευρά του, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) μετέδωσε πως μια μονάδα της Χαμάς διεξάγει επιχειρήσεις κατά ένοπλων φατριών στην πόλη της Γάζας.