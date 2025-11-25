Γάζα: Ανακτήθηκε σορός Ισραηλινού ομήρου - Καμία ανακοίνωση από τη Χαμάς για την παράδοσή της
Γάζα: Ανακτήθηκε σορός Ισραηλινού ομήρου - Καμία ανακοίνωση από τη Χαμάς για την παράδοσή της

25/11/2025 • 13:37
25/11/2025 • 13:37
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Al Jazeera, το σώμα ενός ομήρου που κρατούνταν από την παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, ανακτήθηκε σε περιοχή βόρεια του κεντρικού τμήματος της Γάζας, στη Νουσεϊράτ.

Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανακοίνωση από την Ισλαμική Τζιχάντ ή τη Χαμάς σχετικά με τη μεταφορά του σώματος στο Ισραήλ, μεταδίδει το Times of Israel. 

Η ανακοίνωση της οργάνωσης ότι βρέθηκε το σώμα κατά τη διάρκεια εργασιών εκσκαφής στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσε προηγούμενο δημοσίευμα του Al Jazeera.

Σημειώνεται ότι τα σώματα τριών δολοφονημένων ομήρων παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας - δύο Ισραηλινοί και ένας Ταϊλανδός.

Επιπλέον, η σαουδαραβική εφημερίδα Asharq al-Awsat μετέδωσε ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, διεξάγει αναζητήσεις για ένα σώμα στη γειτονιά Ζεϊτούν, νότια της πόλης της Γάζας.

Οι οργανώσεις υποχρεούνται να επιστρέψουν τα σώματα σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Παρά ταύτα, ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στον εντοπισμό των υπολοίπων σωμάτων παρά τις επανειλημμένες έρευνες, ισχυρισμούς που έχει αμφισβητήσει το Ισραήλ.

