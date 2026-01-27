Γάλλος ΥΠΕΞ σε Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους

«Όχι, αγαπητέ Μαρκ Ρούτε. Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφάλειά τους», αντέτεινε χθες Δευτέρα το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, αντικρούοντας την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του NATO στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Ακόμη και οι ΗΠΑ συμφωνούν. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός πυλώνας του NATO», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας μέσω X, παραθέτοντας σύντομο απόσπασμα βίντεο με την τοποθέτηση του Ολλανδού.

Non, cher Mark Rutte. Les Européens peuvent et doivent prendre en charge leur sécurité. Même les États-Unis en conviennent. C’est le pilier européen de l'OTAN. https://t.co/oEzSfewFZU — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) January 26, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, μιλώντας χθες στο Ευρωκοινοβούλιο, υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ, στέλνοντας το μήνυμα «συνεχίστε να ονειρεύεστε» σε όσους πιστεύουν πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

«Εάν κάποιος εδώ πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Ευρώπη ως σύνολο μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ… συνεχίστε να ονειρεύεστε. Δεν μπορείτε. Δεν μπορούμε», είπε απευθυνόμενος στις επιτροπές Άμυνας και Διεθνών Υποθέσεων της Ευρωβουλής. «Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Και οι ΗΠΑ χρειάζονται το ΝΑΤΟ», υπογράμμισε.

Ένας «ευρωπαϊκός πυλώνας (του ΝΑΤΟ) είναι κατά κάποιο τρόπο κενά λόγια», τόνισε και εξέφρασε την άποψη πως ένας ευρωπαϊκός στρατός θα δημιουργούσε «πολλές επικαλύψεις» θα έκανε τα πράγματα «πιο περίπλοκα» και αυτό «θα άρεσε πολύ» στον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Οπότε ξανασκεφτείτε το», συμπλήρωσε.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο Μαρκ Ρούτε επέμεινε για την ισχυρή δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ και των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, παρά την αβεβαιότητα που έχουν προκαλέσει οι απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία.