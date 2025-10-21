Γαλλία: Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί - Το αρνητικό ρεκόρ και το άμεσο αίτημα αποφυλάκισης

Ο πρώην Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί έφυγε από το σπίτι του στο Παρίσι την Τρίτη για να μεταβεί στη φυλακή, περπατώντας χέρι-χέρι με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι, ενώ μετά από τις 10:30 (ώρα Ελλάδας) το αμάξι που τον μετέφερε στις φυλακές La Santé εισήλθε στο χώρο των φυλακών.

Nicolas Sarkozy salue la foule réunie devant chez lui peu de temps avant de partir pour la prison de la Santé pic.twitter.com/oXZfLA4HJs — BFMTV (@BFMTV) October 21, 2025

Ο Σαρκοζί θα εκτίσει πενταετή ποινή, όντας ο πρώτος ηγέτης της Γαλλίας μετά από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που φυλακίζεται, μετά τον συνεργάτη των Ναζί, στρατάρχη Φιλίπ Πεταίν.

Υπενθυμίζεται πως προ εβδομάδων γαλλικό δικαστήριο καταδίκασε τον Σαρκοζί αφού τον έκρινε ένοχο για συνωμοσία με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη.

Την Τρίτη, έγραψε σε ένα μακρύ μήνυμα στο X: «Θέλω να πω (στον γαλλικό λαό), με την ακλόνητη δύναμη που μου είναι δική, ότι δεν είναι ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί — είναι ένας αθώος άνθρωπος».

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταγγέλλει «δικαστικό σκάνδαλο» και «πορεία ταλαιπωρίας» που, όπως υποστηρίζει, διαρκεί «πάνω από δέκα χρόνια».

«Πρόκειται λοιπόν για μια υπόθεση παράνομης χρηματοδότησης χωρίς καμία χρηματοδότηση!» έγραψε, προσθέτοντας ότι η έρευνα «ξεκίνησε με βάση ένα έγγραφο της ψευδούς φύσης του οποίου έχει πλέον αποδειχθεί».

Ο Σαρκοζί επισημαίνει ότι «δεν ζητά κανένα πλεονέκτημα, καμία χάρη» και δηλώνει ότι δεν παραπονιέται: «Η φωνή μου ακούγεται».

Αναφέρει ότι αντιμετωπίζει αυτή τη δοκιμασία «με την αμετάκλητη δύναμη» που τον χαρακτηρίζει: «Δεν είναι ένας πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα το πρωί, αλλά ένας αθώος άνθρωπος».

Και ολοκληρώνει λέγοντας: «Νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία, η οποία ταπεινώνεται από την έκφραση μιας εκδίκησης που έχει φτάσει σε επίπεδα μίσους πρωτοφανή. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Η αλήθεια θα θριαμβεύσει. Αλλά το τίμημα που θα πληρωθεί θα είναι συντριπτικό…».

Σημειώνεται πως λίγο αφότου εισήλθε στη φυλακή, οι συνήγοροι του κατάθεσαν άμεσα αίτημα αποφυλάκισης του πρώην προέδρου της Γαλλίας. . Η δικαιοσύνη έχει περιθώριο δύο μηνών για να αποφανθεί σχετικά με το αίτημα.

Η καταδίκη του Σαρκοζί ολοκληρώνει χρόνια νομικών μαχών σχετικά με τις κατηγορίες ότι η εκστρατεία του 2007 έλαβε εκατομμύρια σε μετρητά από τον Λίβυο ηγέτη Μουαμάρ Καντάφι, ο οποίος αργότερα ανατράπηκε και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων της Αραβικής Άνοιξης.

Ενώ ο Σαρκοζί κρίθηκε ένοχος για συνωμοσία με στενούς συνεργάτες του για την οργάνωση του σχεδίου, αθωώθηκε από την κατηγορία της προσωπικής λήψης ή χρήσης των κεφαλαίων.

Αρνήθηκε συστηματικά κάθε παράνομη πράξη και χαρακτήρισε την υπόθεση ως πολιτικά υποκινούμενη.

🔴 IMAGES BV



Nicolas Sarkozy, sous forte escorte policière, se rend à la prison de la Santé. Des sympathisants sont venus l’encourager avant son incarcération. pic.twitter.com/IHzDpqoZp7 — Boulevard Voltaire (@BVoltaire) October 21, 2025

«Είμαι πολύ περήφανος για αυτόν, περήφανος που πηγαίνει στη φυλακή με ψηλά το κεφάλι και απόλυτα πεπεισμένος για την αθωότητά του», δήλωσε στο BFM TV ο αδελφός του Γκιγιόμ Σαρκοζί, ο οποίος βρισκόταν μεταξύ των συγγενών και των υποστηρικτών που επευφημούσαν τον Νικολά Σαρκοζί καθώς οδηγούνταν στη φυλακή.

Η φυλακή

Ο Σαρκοζί θα κρατηθεί σε κελί είτε σε απομόνωση είτε στη λεγόμενη «πτέρυγα VIP» των φυλακών La Santé .

Η πτέρυγα αυτή προορίζεται για κρατούμενους που θεωρούνται ακατάλληλοι να βρίσκονται μεταξύ του γενικού πληθυσμού της φυλακής, συνήθως λόγω φόβων για την ασφάλειά τους. Μπορεί να είναι πολιτικοί, πρώην αστυνομικοί, μέλη ακροδεξιών οργανώσεων ή άτομα που έχουν σχέσεις με ισλαμιστικές τρομοκρατικές ομάδες, τονίζει το CNN.

Βρίσκεται απέναντι από ένα γηροκομείο σε μια κατοικημένη γειτονιά του 14ου διαμερίσματος του Παρισιού, η διακριτική παρουσία της La Santé προδίδεται μόνο από τις περιστασιακές σειρήνες που ακούγονται όταν μεταφέρονται οι κρατούμενοι προς και από το κτίριο.

Διαβόητοι πρώην κρατούμενοι

Τον τελευταίο ενάμιση αιώνα, τα τείχη της La Santé έχουν στερήσει την ελευθερία πολλών διάσημων Γάλλων.

Ένας από τους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες του κόσμου στις δεκαετίες του 1970 και 1980, ο Ιλίτς Ραμίρεζ Σάντσεζ, γνωστός και ως «Κάρλος ο Τσακάλ», πέρασε κάποιο διάστημα στη La Santé, όπως και ο Ζακ Μεσρίν, ένας διαβόητος δολοφόνος και ληστής τραπεζών της δεκαετίας του 1970, του οποίου η εγκληματική καριέρα απεικονίστηκε σε μια ταινία του 2008 με πρωταγωνιστή τον Βενσάν Κασέλ. Ο Μεσρίν είναι επίσης γνωστός για την απόδρασή του από τα τείχη της La Santé.

Άλλοι γνωστοί κρατούμενοι περιλαμβάνουν τον Άλφρεντ Ντρέιφους, τον εβραίο στρατιωτικό διοικητή που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης Ντρέιφους στα τέλη του 19ου αιώνα, στην οποία ο αντισημιτισμός τον οδήγησε σε άδικη καταδίκη για προδοσία, και πιο πρόσφατα τον Αλεξάντρ Μπενάλα, βοηθό και πρώην σωματοφύλακα του Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση μετά από βίντεο που τον έδειχνε να χτυπά διαδηλωτές των Κίτρινων Γιλέκων.

Ο Σαρκοζί δεν θα είναι καν ο πρώτος παγκόσμιος ηγέτης που θα φυλακιστεί εκεί. Ο Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην δικτάτορας του Παναμά, εξέτισε ποινή εκεί μετά την έκδοσή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αμερικανική εισβολή που τον ανέτρεψε.