Γαλλία: Ο Μακρόν αποδέχτηκε την παραίτηση της επικεφαλής του Μουσείου του Λούβρου
AP Photo/Emma Da Silva
AP Photo/Emma Da Silva

24/02/2026 • 19:17
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δέχτηκε την Τρίτη την παραίτηση της διευθύντριας του Μουσείου Λούβρο στο Παρίσι, το οποίο αντιμετωπίζει τις συνέπειες μιας πολύκροτης ληστείας κοσμημάτων και συνεχών απεργιών.

Η Λωρένς ντε Κάρς υπέβαλε την παραίτησή της, την οποία ο Μακρόν δέχτηκε «επαινώντας μια πράξη ευθύνης σε μια εποχή που το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου χρειάζεται ηρεμία και μια νέα ισχυρή ώθηση για να υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικά έργα που αφορούν την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό», ανέφερε το γραφείο του.

Το Λούβρο βρέθηκε στο επίκνετρο της παγκόσμιας προσοχής από τη ληστεία του περασμένου Οκτωβρίου, όταν τέσσερις διαρρήκτες έκλεψαν κοσμήματα αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία δεν έχουν ακόμη βρεθεί. Οι απεργίες έχουν επίσης οδηγήσει σε τακτικά κλεισίματα.

